La fiesta medieval más espectacular de España: no puedes pagar con euros y está en un Pueblo Mágico de España
Tambores, gaitas y maravedíes devuelven a Ribadavia al esplendor medieval de cuando fue capital del Reino de Galicia.
Durante el último fin de semana de agosto, la villa ourensana de Ribadavia deja de ser un lugar más en el mapa para convertirse en una cápsula del tiempo. Aquí, en medio de los viñedos del Ribeiro, las tarjetas de crédito no sirven y el euro queda relegado al bolsillo. La única moneda aceptada es el maravedí, heredero de siglos pasados, que se obtiene en el Banco de la Alhóndiga a cambio de euros, con un tipo de cambio fijo que nadie discute.
Este anacronismo voluntario no es un capricho, sino que forma parte de la Festa da Istoria, una de las recreaciones históricas más singulares de España y, desde 1997, reconocida como Fiesta de Interés Turístico Nacional por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Un título reservado a eventos con especial relevancia cultural y proyección internacional, que da idea de la magnitud de esta celebración.
Un comienzo de gala
La jornada central arranca con el Gran Desfile da Istoria, un espectáculo que recorre las calles del casco histórico y marca el inicio oficial de la fiesta. Desde primera hora, la Plaza Mayor se convierte en un hervidero de capas, jubones, cotas de malla y tocados bordados.
Al golpe de tambores y al son de gaitas, un cortejo formado por reyes y reinas, damas y caballeros, juglares, clérigos, mercaderes y campesinos avanza hasta el castillo, seguido por cientos de vecinos y turistas, muchos también vestidos de época. La sensación es la de un rodaje cinematográfico a cielo abierto… pero aquí no hay cámaras, simplemente la historia se vive, no se filma.
Un mercado con maravedíes y aroma a vino
El paso por el Banco de la Alhóndiga es obligatorio para cualquiera que quiera participar en la experiencia. Allí, escribanos y cambistas vestidos de siglo XV canjean euros por maravedíes, unas monedas metálicas que tintinean en las bolsas de tela que se entregan a los visitantes.
El mercado medieval, instalado en las calles del antiguo barrio judío, ofrece un viaje sensorial a través del olor a pan recién horneado, vino del Ribeiro servido en jarras de barro, puestos de artesanos que trabajan la madera, la cerámica o la orfebrería en vivo, y espectáculos improvisados que arrancan aplausos a los curiosos.
Historia representada, historia sentida
Entre los actos más esperados está el Ajedrez Humano, un combate de ingenio y estrategia en el que las piezas son personas vestidas según su rango. No menos llamativa es la Voda Xudía, una boda sefardí tradicional oficiada por un rabino, que evoca la presencia judía que marcó la historia de Ribadavia hasta su expulsión en 1492.
El día culmina con el Xantar Medieval, un banquete colectivo en la iglesia de la Madalena, donde se sirven platos históricos maridados con vino de la comarca. Es uno de los momentos más especiales, porque convierte a cientos de comensales en protagonistas de un viaje gastronómico al pasado.
Un esfuerzo colectivo
La Festa da Istoria no sería posible sin la implicación de los vecinos. Más de 500 voluntarios participan en la organización, desde la preparación de trajes hasta la coordinación de los actos, demostrando que el éxito de la celebración es fruto de un esfuerzo común.
Este compromiso se ha convertido en parte esencial de la identidad ribadaviense. No es solo una fiesta para atraer turistas, sino una forma de mantener vivo el legado histórico de la villa. Cada detalle, desde la moneda hasta la ambientación, busca preservar la memoria de un pasado que marcó el carácter del lugar.
Una declaración de identidad
Para los ribadavienses, la Festa da Istoria no es un simple evento turístico. Con ella, preservan y reivindican un legado que les recuerda que su villa fue en la Edad Media capital del Reino de Galicia y un importante centro de comercio y cultura judía.
En cada pasacalle, en cada danza improvisada o en cada copa de vino compartida, late la convicción de que la historia no se exhibe, sino que se revive. Por eso, cuando cae la tarde y el eco de gaitas y tambores sigue retumbando en las calles empedradas, el visitante entiende que en Ribadavia no se ha asistido a una fiesta cualquiera, sino a un auténtico viaje en el tiempo en un auténtico Pueblo Mágico de España.