La fiesta medieval más espectacular de España: no puedes pagar con euros y está en un Pueblo Mágico de España

Durante el último fin de semana de agosto, la villa ourensana de Ribadavia deja de ser un lugar más en el mapa para convertirse en una cápsula del tiempo. Aquí, en medio de los viñedos del Ribeiro, las tarjetas de crédito no sirven y el euro queda relegado al bolsillo. La única moneda aceptada es el maravedí, heredero de siglos pasados, que se obtiene en el Banco de la Alhóndiga a cambio de euros, con un tipo de cambio fijo que nadie discute.