La fiesta más espectacular de la Comunidad Valenciana se hace en un Pueblo Mágico: un espectáculo visual con mantones
La plaza del pueblo se transforma en escenario de un baile centenario que mezcla pasodobles, "pasaes" y seguidillas en una auéntica explosión de identidad valenciana.
En el interior de la Comunidad Valenciana encontramos un Pueblo Mágico de España; La Font de la Figuera guarda una de sus expresiones culturales más queridas. Hablamos de la Dansà, un espectáculo de siglos de historia que en mayo de 2025 fue reconocida como Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Un título que confirma lo que aquí siempre se ha sabido, y es que la Dansà es mucho más que un baile, es una seña de identidad colectiva que cada año une a generaciones enteras.
Una fiesta que crece con sus gentes
Las Fiestas Patronales en honor al Santíssim Crist dels Afligits y a la Mare de Déu dels Xics, que se celebran entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre, son el escenario de esta cita. La programación arranca el 4 de septiembre con la Dansà Infantil, donde los niños (desde recién nacidos hasta adolescentes de 14 años) toman el relevo con orgullo, acompañados por la Reina Infantil, Aitana Maldonado Beneito. Esa misma noche llega la Dansà Mayor, presidida por la Reina Mayor, Clara Ribera Lluch, y, como colofón, el 6 de septiembre a medianoche tiene lugar la Gran Dansà, que supera las 110 parejas de baile en la Plaza Mayor.
El número de participantes habla por sí solo del arraigo de esta tradición; más de 80 parejas en la Dansà Mayor y más de 110 en la Gran Dansà. Una marea humana que llena de vida y emoción el centro del pueblo, reflejo del profundo vínculo que los fontins y fontines sienten hacia su danza.
Mantones, música y “pasaes”
Si algo distingue a esta fiesta es la indumentaria, en especial los mantones de manila que lucen las bailadoras. Sus colores brillantes multiplican la fuerza visual de la plaza, que se convierte en un mosaico vivo al compás de la música. La Banda de Música La Lira Fontiguerense es la encargada de poner la melodía en directo, desde el pasodoble de inicio hasta las seguidillas finales.
Las “pasaes” son la esencia de la Dansà; pasos y figuras tradicionales que cada grupo interpreta a su manera. Entre ellas destacan nombres tan evocadores como “Jugar a Cuc”, “Alçar a Déu”, “La Volta Forta”, “Repuntets” u “Obertes d’eixida”. La diversidad de pasos convierte a la plaza en un espectáculo coral, donde tradición y espontaneidad se dan la mano.
El ritual que envuelve a la plaza
Antes de comenzar, las Cortes de Honor recogen a las Reinas Infantil y Mayor acompañadas por la dolçaina i tabal, y juntas se dirigen a la Plaza Mayor. Allí, las parejas esperan para bailar el “Ú de La Font de la Figuera”, una bienvenida al público que abre el gran espectáculo.
Tras este saludo, arranca el desfile. Primero los gigantes y cabezudos creados en 1974 por el artista local Vicent Tortosa y Biosca, después la Comisión de Fiestas, la Banda de Música, el grupo veterano del Cap de Dansa, y finalmente las Reinas seguidas por todas las parejas de bailadores. Dos vueltas completas a la plaza sirven de preludio antes de que los cuadros de baile inicien la exhibición.
Seguidillas para despedir
El final llega con las seguidillas, una suerte de reto entre músicos y bailadores. La melodía acelera con cada pasada y las parejas tratan de aguantar el pulso, mientras el público anima con entusiasmo. Algunos se rinden ante el ritmo vertiginoso, pero los más tenaces resisten hasta el último compás, arrancando una ovación general.
Tradición que emociona
La Dansà de La Font de la Figuera es mucho más que una coreografía colectiva, es la expresión de un pueblo que se reconoce en su tradición y la comparte con orgullo. Cada septiembre, vecinos y visitantes llenan la Plaza Mayor para vivir un espectáculo de música, color y comunidad. Y cuando los últimos acordes se apagan, lo que queda no es solo el recuerdo de un baile, sino la certeza de haber participado en una fiesta que habla de identidad, de continuidad y de orgullo compartido en un auténtico Pueblo Mágico de España.