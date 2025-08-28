La fiesta más espectacular de la Comunidad Valenciana se hace en un Pueblo Mágico: un espectáculo visual con mantones

Las Fiestas Patronales en honor al Santíssim Crist dels Afligits y a la Mare de Déu dels Xics, que se celebran entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre, son el escenario de esta cita. La programación arranca el 4 de septiembre con la Dansà Infantil, donde los niños (desde recién nacidos hasta adolescentes de 14 años) toman el relevo con orgullo, acompañados por la Reina Infantil, Aitana Maldonado Beneito. Esa misma noche llega la Dansà Mayor, presidida por la Reina Mayor, Clara Ribera Lluch, y, como colofón, el 6 de septiembre a medianoche tiene lugar la Gran Dansà, que supera las 110 parejas de baile en la Plaza Mayor.