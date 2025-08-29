La fiesta más curiosa de septiembre se hace en un Pueblo Mágico de España: se celebra en el prepirineo aragonés
Procesiones, gigantes y cabezudos, toro de fuego y caldereta popular convierten septiembre en un estallido de tradición y alegría en el Prepirineo aragonés.
Cada mes de septiembre, cuando se acerca el día 9, el Prepirineo aragonés se llena de fiesta. En Ayerbe, un Pueblo Mágico de España, las calles se visten de música, color y devoción para rendir homenaje a Santa Leticia, su patrona. No hay otro lugar en España que celebre unas fiestas dedicadas a esta Santa, y quizá ahí resida parte de su magia, en la singularidad de una tradición documentada desde 1549 que ha sabido adaptarse al tiempo sin perder su esencia.
Un programa para todos
Durante varios días, la localidad se transforma en un hervidero de actividades. Hay pasacalles, dianas, concursos, comidas populares, campeonatos deportivos, verbenas, jotas y juegos infantiles que marcan un ritmo imparable. Los vecinos y visitantes se mezclan en un ambiente donde todo el mundo encuentra su espacio, desde los más pequeños hasta los mayores.
Y si hay un momento que define a Santa Leticia es el del toro de fuego, una estructura metálica cargada de cohetes y fuegos artificiales que recorre las calles a toda velocidad al caer la noche. Entre carreras, chispas y risas, la adrenalina pone a prueba a los más valientes, mientras los demás disfrutan como espectadores de un espectáculo tan emocionante como representativo de Ayerbe. Para los vecinos, no es un simple juego pirotécnico, sino un ritual esperado con impaciencia cada año.
Gigantes, cabezudos y un pueblo en movimiento
El carácter festivo y social de estas fiestas se percibe también en los gigantes y cabezudos, que con sus bailes improvisados al ritmo de la música arrancan sonrisas y carreras entre los niños. Su cercanía con el público convierte cada aparición en un momento entrañable, recordando que la fiesta es, ante todo, convivencia.
Otro de los actos más esperados es el madero enjabonado; un gran tronco resbaladizo que reta a los participantes a trepar hasta lo más alto para hacerse con un jamón. Entre aplausos y ánimos del público, cada intento se convierte en una mezcla de esfuerzo y humor que resume bien el espíritu de la fiesta.
Devoción y raíces agrícolas
El 9 de septiembre todo gira en torno a la procesión solemne de la imagen de Santa Leticia, que recorre el centro de Ayerbe acompañada por autoridades, músicos y vecinos vestidos con trajes tradicionales. Es un acto cargado de emoción, donde la religiosidad se funde con la cultura popular. Uno de los momentos más simbólicos llega con la bendición de las uvas y la albahaca, un gesto que conecta la celebración con las raíces agrícolas del municipio y con la gratitud hacia los frutos de la tierra.
Caldereta al calor de la fiesta
La gastronomía también tiene su papel protagonista. Entre las tradiciones más queridas destaca la caldereta, un guiso de cordero y patata preparado en plena calle. Alrededor de las hogueras, familias y amigos cocinan juntos con aceite, ajo, cebolla y sal, compartiendo generosamente con todo aquel que se acerque a probarlo. El aroma que impregna las calles, mezclado con música y risas, es quizá la mejor definición del espíritu de Santa Leticia: fiesta, comunidad y hospitalidad.
Un recuerdo que perdura
Vivir las fiestas de Santa Leticia es sentir la calidez de un pueblo que abre sus puertas. Da igual si se llega por primera vez o si se lleva toda una vida participando. Aquí, la celebración es de todos. Cada visitante se lleva un recuerdo único, ya sea corriendo tras el toro de fuego, siguiendo la procesión, trepando al madero enjabonado o compartiendo un plato de caldereta en buena compañía.
Las fiestas de Santa Leticia en Ayerbe son mucho más que unos días de celebración. Son un viaje al corazón de un pueblo que une historia, tradición y alegría en una experiencia auténtica e inolvidable en un Pueblo Mágico de España.
Síguele la pista
Lo último