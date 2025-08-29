La fiesta más curiosa de septiembre se hace en un Pueblo Mágico de España: se celebra en el prepirineo aragonés

El 9 de septiembre todo gira en torno a la procesión solemne de la imagen de Santa Leticia, que recorre el centro de Ayerbe acompañada por autoridades, músicos y vecinos vestidos con trajes tradicionales. Es un acto cargado de emoción, donde la religiosidad se funde con la cultura popular. Uno de los momentos más simbólicos llega con la bendición de las uvas y la albahaca, un gesto que conecta la celebración con las raíces agrícolas del municipio y con la gratitud hacia los frutos de la tierra.