El feudo medieval donde se esconde la élite de Castilla y León: palacios de piedra del siglo XVI, viñedos con denominación de origen y dehesas privadas

Hay lugares a lo largo y ancho del territorio que parecen sacados directamente de un cuadro de Joaquín Sorolla, donde la luz juega un papel tan importante como todos y cada uno de los elementos físicos que componen el paisaje. Desde las costas del Mediterráneo hasta las planicies del interior, estos lugares ofrecen los mejores escondites para alejarse del mundanal ruido; lugares en los que todavía se escucha el eco de siglos anteriores y donde la vida avanza a un ritmo mucho más lento que el resto del mundo.

El río Duero crea una región de belleza impresionante / Istock / Tino Lopes

En el corazón de Castilla y León se extiende la Ribera del Duero, una de las regiones más maravillosas del territorio peninsular, donde tradición y naturaleza se dan la mano para ofrecer experiencias inolvidables. Extendiéndose a ambos lados del cauce del río Duero, en cuyas llanuras crecen los viñedos con los que se producen algunos de los mejores vinos de todo el panorama vinícola español, la Ribera del Duero está repleta de pueblos rurales y de origen medieval en los que refugiarse y tomar un merecido descanso.

Adriana Fernández

La comarca donde va la élite

En todas las provincias y regiones de España hay comarcas en las que las élites de la zona viven o tienen una segunda residencia a la que van para descansar. Al sur de la provincia de Burgos se extiende una de éstas, pues la comarca de la Ribera del Duero supone uno de los enclaves más especiales y privilegiados de la zona. Con la ciudad de Aranda de Duero como capital, la comarca alberga una gran cantidad de pueblos rurales donde las familias de las clases más altas tienen sus refugios secretos.

La Ribera del Duero es una de las regiones naturales más espectaculares / Istock / LuisPinaPhotogrpahy

Situada a menos de una hora al sur de Burgos, la ciudad de Aranda de Duero es conocida, principalmente, por ser el lugar donde, en el año 1473, tuvo lugar el Concilio de Aranda. Con una población de casi 34.000 habitantes y rodeada de bodegas y viñedos, el principal monumento de la localidad es la iglesia de Santa María la Real, construida entre los siglos XV y XVI y presidida por una espectacular portada gótica. Muy bien valorada, y maridada de manera exquisita por los vinos de su DO, es la gastronomía de la ciudad, donde destacan las chuletillas de lechal, la torta de Aranda y la morcilla.

Junto a Aranda, son muchos los pueblos de la comarca donde reside la élite de Castilla y León. Al tratarse de localidades pequeñas, la tranquilidad y seguridad están más que garantizadas. Además, tienen ese encanto de que están conformadas en su gran mayoría por casas y palacetes de arquitectura tradicional, algunos de los cuales guardan una historia que se remonta hasta el siglo XVI. Y es que el lujo no significa tener lo más ostentoso y grande que el dinero puede permitir, con estas construcciones modernas donde todo parece estar esterilizado; aquí las casas – con sus paredes y suelos de piedra, y los campos y dehesas que las rodean – cuentan una historia.

La Iglesia de Santa María la Real, en Aranda de Duero / Istock / Unaihuiziphotography

Un pueblo de fuera de la comarca

Aunque Ribera de Duero es el nombre de la comarca, también recibe este nombre la región que se extiende más allá de sus límites, abrazando bajo su dominio localidades pertenecientes a las provincias de Soria y Valladolid. Uno de estos pueblos es Peñafiel, a poco más de media hora de Aranda de Duero. Como si fuera sacado de una película de la factoría Disney, el pueblo está coronado por un espléndido castillo, el cual se asienta en lo alto de una colina. Construido entre los siglos X y XV y declarado Bien de Interés Cultural, el Castillo de Peñafiel está considerado uno de los más bonitos del país; actualmente, en su interior alberga el Museo Provincial del Vino, prueba de la importancia que la cultura vitivinícola tiene en la zona.

El Castillo de Peñafiel / Manuel López

El paraíso del vino

La Denominación de Origen Ribera del Duero fue designada oficialmente en el 1979 con el objetivo de proteger los viñedos del territorio de Castilla y León, más concretamente aquellos cultivados en la cuenca del río. Son alrededor de 300 las bodegas productoras de vino las que hay en el territorio de la DO, cada una de ellas especializada en una variedad distinta: las hay que usan el Tempranillo, mientras otras usan el Cebernet Sauvignon, el Merlot o el Malbec.

Visitar cualquiera de las bodegas incluidas en la Ruta del Vino Ribera del Duero es una excelente forma de conocer y profundizar en la cultura y tradiciones de la región. Cada bodega cuenta con una historia y un pasado propios, los cuales influyen a la hora de elaborar el vino. Además, participar en una cata, ya sea en el interior de sus instalaciones históricas como en los campos donde cultivan sus viñedos, es una de esas experiencias que jamás se olvidan.