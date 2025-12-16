Ni mercadillos masificados ni luces artificiales: la Navidad más auténtica de Menorca se vive en este pequeño pueblo
Hay lugares donde la Navidad no se mide por la cantidad de luces ni por el tamaño del árbol, sino por la forma en que se comparte. Pueblos Mágicos donde diciembre no acelera el ritmo, sino que invita a reencontrarse, a recuperar sabores de siempre y a vivir las fiestas desde lo cotidiano, sin artificios ni multitudes.
Ferreries, situado en el oeste de Menorca, es uno de esos Pueblos Mágicos donde la Navidad conserva un sentido profundo de comunidad. Rodeado de barrancos, caminos rurales y algunos de los paisajes más verdes de la isla, este municipio menorquín transforma el invierno en un tiempo para salir a la calle, ocupar la plaza y celebrar juntos, lejos de los circuitos más concurridos.
Aquí, las fiestas no se entienden como un espectáculo puntual, sino como una experiencia compartida que se construye a lo largo de varias semanas. El calendario se llena de pequeños rituales, encuentros vecinales y tradiciones que siguen marcando el pulso del pueblo y que explican por qué Ferreries forma parte de esos Pueblos Mágicos donde la Navidad todavía se vive de verdad.
¿Por qué es famosa la Navidad de Ferreries?
La Navidad de Ferreries es conocida por mantener un equilibrio poco habitual entre tradición, calma y vida en la calle. El punto de partida es el Mercado de Navidad, que se celebra a principios de diciembre y marca el inicio del calendario festivo, transformando la plaza principal en un espacio de encuentro donde conviven artesanos, pequeños comercios y productores locales.
Durante esos días, el pueblo se llena de casetas con decoración hecha a mano, regalos originales y productos gastronómicos de proximidad, pero sin perder su ritmo pausado. El ambiente invita a pasear sin prisas, detenerse a conversar y vivir la Navidad desde la cercanía, lejos de la masificación habitual de estas fechas.
A esta atmósfera se suman actuaciones musicales, talleres y actividades para todos los públicos, que refuerzan la idea de una celebración compartida. Uno de los momentos más significativos es la ballada popular del Grup Folklòric Aires des Barranc d’Algendar, una cita que pone en valor la música tradicional y convierte la plaza en un espacio de memoria colectiva, donde la Navidad se entiende como una expresión viva de la identidad del pueblo.
¿Qué se come en Ferreries durante la Navidad?
La cocina es uno de los grandes motivos por los que la Navidad de Ferreries tiene personalidad propia. Durante estas fechas, el pueblo recupera recetas ligadas al invierno y a la celebración, elaboradas con producto local y pensadas para compartir en torno a la mesa.
En el marco del Mercado de Navidad y de los actos festivos, la gastronomía sale a la calle. El chef Irving Bravo, del restaurante Santa Marianna, protagoniza un showcooking con una receta creada especialmente para estas fechas, mientras que la escuela de cocina Ca n’Aguedet ofrece elaboraciones preparadas por sus alumnos dentro de programas de inserción laboral, reforzando el vínculo entre cocina, formación y comunidad.
En muchas casas no faltan platos tradicionales como la Sopa de la Reina o el Cuscusó, junto a recetas propias de los días señalados, como los calamares rellenos, la carne rellena o la sopa de marisco, presentes en numerosas mesas navideñas del pueblo.
El apartado dulce tiene un papel destacado. Los turrones artesanales, en especial el turró de la Reina, conviven con elaboraciones clásicas como amargos, mantecados y pastissets, dulces ligados a la memoria familiar y a recetas transmitidas de generación en generación, que siguen marcando el sabor de la Navidad en Ferreries.
¿Por qué Ferreries es un buen destino para una escapada de invierno?
Ferreries permite descubrir una Menorca distinta, más silenciosa y pausada, especialmente atractiva durante los meses de invierno. Lejos de la temporada alta, el entorno del pueblo invita a caminar sin prisas y a disfrutar del paisaje con otra mirada.
Rutas como el Barranc d’Algendar, uno de los espacios naturales más singulares de la isla, o los tramos cercanos del Camí de Cavalls, ofrecen paseos accesibles incluso en invierno, cuando el verde gana protagonismo y el ritmo es más lento. También los caminos rurales que rodean el municipio permiten explorar el interior menorquín y conectar con una naturaleza menos transitada.
Esta combinación de tradición viva, gastronomía local y entorno natural convierte a Ferreries en un destino ideal para quienes buscan una Navidad diferente, lejos de las multitudes y cerca de lo esencial. Un lugar donde el invierno se vive como un reencuentro y donde el espíritu de los Pueblos Mágicos cobra sentido desde lo cotidiano.