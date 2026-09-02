Fernando, el único habitante de un pueblo perdido en Soria desde hace 17 años: “En la capital estaría más triste, prefiero estar feliz aquí”

Si hay una región en España que está especialmente afectada por la despoblación, esa es Soria. Con 90 000 habitantes y menos de nueve personas por kilómetro cuadrado, está en el límite de lo que para Europa es un territorio escasamente poblado. De hecho, Soria y Teruel (que ocupa el segundo puesto en este curioso ránking) son las dos provincias que suelen aparecer como los casos más paradigmáticos de la llamada España vaciada, y es evidente por qué.

Soria, el territorio con mayor despoblación de España / Istock

Que alguien elija algún pueblo remoto y aislado para vivir en digno de mención, sobre todo porque es el mejor ejemplo de lo que está pasando actualmente en las ciudades, donde es muy difícil, cuando no prácticamente imposible, pagar un alquiler que en la mayorçia de las grandes ciudades como Madrid o Barcelona supera de largo los mil euros al mes.

Sara Fernández García

Muy cerca de la villa medieval de Medinaceli

Es precisamente lo que le pasó a Fernando, un vecino de un pueblo escondido en la serranía de Soria, en el término municipal de la preciosa villa de Medinaceli. Decidió escapar de los precios de alquiler de la ciudad en busca de algo más asequible que sí pudiera pagar. Y lo encontró en Benamira.

Su intención era permanecer unos meses, pero lo más curioso es que de esto han pasado ya 17 años, tal y como recoge una entrevista realizada por el diario El Español. Él tuvo la suerte de contar con una vivienda familiar, por lo que no tiene que pagar el alquiler y sus gastos diarios son relativamente bajos, por lo que, como él mismo comentaba al diario, consigue ahorrar alrededor de 700 euros al mes.

La villa medieval de Medinaceli / Istock

La cuestión es que Fernando (que actualmente tiene 32 años) hoy es el único habitante permanente del pueblo de Benamira. Sin embargo, aunque pueda parecer que se trata de un pueblo abandonado, realmente no lo es. Cuenta con cerca de 60 viviendas que, como comentaba en la entrevista, permanecen cuidadas por sus propietarios y sus familias, aunque no residan habitualmente allí durante todo el año.

Avalancha de neorrurales en Soria

El caso de Fernando no es ni mucho menos aislado. Según una encuesta de Fotocasa recogida por la Cadena SER este 2026, el 63 % de quienes buscan vivienda considera mudarse a zonas rurales, y el interés es especialmente elevado entre los jóvenes de 25 a 34 años. Son los neorrurales, y no precisamente porque persigan una idea romántica de vivir aislado del mundo, sino por la imposibilidad de encontrar una vivienda disponible y asequible.

Los pueblos, paraíso de los neorrurales / Istock / Sergio Formoso

La realidad de este pueblo remoto podría cambiar pronto, si tenemos en cuenta las más de 400 solicitudes y consultas de personas interesadas que, al conocer la historia, se han puesto en contacto con el ayuntamiento para preguntar por viviendas disponibles y opciones reales de marcharse a vivir allí.

Sin embargo no es todo tan idílico:, como en cualquier pueblo de la España vaciada, las carencias reales son muchas, principalmente vinculadas con la falta de servicios, como denuncia Fernando en la entrevista. Sin embargo, no sería motivo suficiente para dejarlo todo y volverse a la gran ciudad. Asegura que, de hacerlo, “estaría más triste, prefiero estar feliz aquí”.