La feria que transforma un pueblo en un viaje a la Edad Media: es el mercado medieval más imponente de España, tiene más de cien puestos y un amplio programa de actividades

A lo largo de los tres días que dura el mercado medieval son muchas las actividades y eventos que tienen lugar, pero es el gran desfile medieval el momento más esperado de todos: en él, personajes históricos, caballeros y músicos recorren las calles de la ciudad en una procesión a la que los visitantes están invitados. Muy esperadas son también los combates de caballeros y la mágica y temida Noche del Embrujo, en la que todo tipo de criaturas fantásticas celebran sus rituales. Una de las principales representaciones históricas, que se recrea año tras año, es el destierro de Doña Blanca y el enfrentamiento entre Pedro I y Enrique de Trastámara, que supone el fin del reinado del primero.