La feria que transforma un pueblo en un viaje a la Edad Media: es el mercado medieval más imponente de España, tiene más de cien puestos y un amplio programa de actividades
Declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, esta feria medieval lleva celebradas más de veinte ediciones.
Algo que cada vez se está extendiendo más, consiguiendo más y más seguidores a cada año que pasa, son los mercados medievales, esas ferias celebradas en pueblos de origen predominantemente medieval y en las cuales se recrea el día a día de la Edad Media; hay conciertos de música medieval en vivo, cuentacuentos infantiles, recreaciones de justas caballerescas, …
Una de las ferias medievales más consolidadas que encontramos aquí en España se celebra cada segundo fin de semana del mes de julio en uno de los pueblos medievales más emblemáticos de todo el país; un pueblo donde se respira una atmósfera regia durante todo el año, pero que en verano se ve aumentada a la enésima potencia.
Fin de semana en el pasado
Este pasado 2025, el pueblo de Sigüenza celebró las XXVI Jornadas Medievales, las cuales lleva celebrando desde 1999 y que en 2023 fueron declaradas como Fiesta de Interés Turístico Regional. Durante tres días del mes de julio, el pueblo se viste como en el siglo XIV y ofrece una experiencia única que transporta a vecinos y visitantes por igual hasta el pasado.
Además de música en vivo, representaciones históricas, combates y justas, o pasacalles, el hilo conductor de las Jornadas Medievales es la trágica figura de Doña Blanca de Borbón, la reina repudiada por Pedro I de Castilla que pasó cuatro años confinada en el castillo episcopal de Sigüenza. En honor a la profunda empatía que su triste historia despierta en la localidad, año tras año es homenajeada en las representaciones históricas.
Actividades para toda la familia
Durante los tres días que dura la feria, las calles, plazas y en particular el castillo, donde sucedieron la mayoría de los hechos relacionados con la historia de Doña Blanca de Borbón, se convierten en un escenario de lo más especial, donde tanto mayores como pequeños se lo pueden pasar en grande.
Es tradición que la primera noche de las jornadas se celebre el tradicional concierto nocturno en la Plaza Mayor, después del cual, a la medianoche, todos los personajes históricos que protagonizan la feria son presentados de manera oficial, abriendo así paso a la narrativa que tendrá lugar a lo largo del fin de semana.
A lo largo de los tres días que dura el mercado medieval son muchas las actividades y eventos que tienen lugar, pero es el gran desfile medieval el momento más esperado de todos: en él, personajes históricos, caballeros y músicos recorren las calles de la ciudad en una procesión a la que los visitantes están invitados. Muy esperadas son también los combates de caballeros y la mágica y temida Noche del Embrujo, en la que todo tipo de criaturas fantásticas celebran sus rituales. Una de las principales representaciones históricas, que se recrea año tras año, es el destierro de Doña Blanca y el enfrentamiento entre Pedro I y Enrique de Trastámara, que supone el fin del reinado del primero.
El esfuerzo de todo el pueblo
Lo más especial de las Jornadas Medievales de Sigüenza es que todo el pueblo se vuelca en ellas; no es solo el centro del pueblo donde la feria tiene lugar, sino el pueblo al completo. A parte de las muchísimas actividades que propone la feria, hay también un gran mercado artesanal que cuenta con decenas de puestos, y en el que se pueden degustar viandas como quesos y embutidos o comprar todo tipo de objetos de regalo y recuerdo.
