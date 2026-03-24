El fenómeno de la naturaleza que solo puedes ver en Galicia: miles de años manteniendo el equilibrio

Además de la curiosidad de la formación, la Pedra Cabalgada es una oportunidad perfecta para planear una ruta de senderismo sencilla. Localizada cerca de la aldea de O Brazal y el lugar de Logoso, quienes se acercan a visitarla suelen dejar el coche en uno de estos núcleos y seguir un tramo del camino de Santiago que discurre por la zona. En esa misma zona encontramos el Castro do Logoso y otros restos megalíticos, lo que convierte el camino en una ruta muy completa para pasar el día.