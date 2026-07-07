Este fenómeno geológico de millones de años es conocido como 'la cueva de las maravillas': es la gruta más bonita de España, fue declarado Bien de Interés Cultura y solo se puede visitar con guías

La naturaleza es tan caprichosa como salvaje y bella. Aunque el ser humano se empeñe en modificarla, siempre quedarán rincones genuinos, donde la pureza se mantenga intacta. Eso sucede en decenas de lugares de la isla de Menorca, famosa por sus paisajes mediterráneos y playas idílicas. Pero no tanto por lo que esconde debajo de todo ello. Al lado de Cala Blanca, en Ciutadella, se ubica uno de sus secretos mejor guardados, la Cova de s'Aigua o Cueva del Agua.

Playas de Menorca / Istock

Esta cueva subterránea cuenta con unos 2.500 metros de longitud, pero no es eso lo más llamativo, sino su apasionante historia y el precioso lago de aguas turquesas que nos espera en su interior. Sabemos que su historia se remonta a millones de años atrás porque se han encontrado restos, como fragmentos de cerámicas, de la época talayótica, demostrando que ha sido de gran significado para varias civilizaciones de la isla desde la época prehistórica.

Noa Moubarriz

Una cueva con origen prehistórico

Se trata de una cavidad de origen kárstico que se ha ido formando con el paso de los años y los sedimentos acumulados del fondo del mar. Cuando el nivel del mar bajó, dejó al descubierto estos materiales que se solidificaron muy poco a poco y crearon la plataforma miocena. Más tarde, movimientos tectónicos la fracturaron y aparecieron fisuras. A través de ellas, se ha filtrado agua de lluvia durante miles de años, que disolvía la roca y formaba las cavidades.

La cueva que hoy se puede visitar es la que se ha formado a raíz de esa filtración de miles de años. De hecho, en algunas galerías, es un proceso que continúa activo. Es uno de los motivos por los que estuvo cerrada al público hasta 2021, momento a partir del cual ha sido objeto de un delicado plan de conservación que prioriza la protección del entorno, que es uno de los más ricos y bonitos tanto de la isla de Menorca, como del archipiélago balear y del país.

Esta cueva es un auténtico tesoro cuyo principal protagonista es el lago de aguas transparentes. En su fondo, se pueden apreciar restos arqueológicos que llevan sumergidos milenios: cerámicas talayóticas, restos clásicos y materiales de las épocas romana, islámica y medieval. Incluso algunas evidencias de que sirvió como emplazamiento funerario durante la prehistoria. No es la única cueva que hay en Baleares, pero sí que es una de las más misteriosas.

Mirador Macarellata, Menorca / Istock / HENNER DAMKE

Cómo visitar la cueva más bonita de Menorca

Se exploró por primera vez en 1955 y se declaró Bien de Interés Cultural once años después, en 1966. De los 2.500 metros con los que cuenta, se pueden visitar 150, entre estalactitas y estalagmitas. Se puede visitar acompañado de guías, en unos 45 minutos. La entrada para menores de 8 años es gratuita; de cinco euros hasta 15 años y para personas con diversidad funcional; de seis para mayores de 65 años y jubilados; y de diez para mayores de 15.

Faro de Favaritx, Menorca. / Istock

Los guías son expertos en la geología y la historia local, ofreciendo así una experiencia lúdica en la que aprender acerca de las formaciones geológicas o las particularidades del lago subterráneo. Debido al aforo limitado, se recomienda comprar las entradas por adelantado. Se pueden adquirir en taquilla, de lunes a domingo entre las 9:00 y las 15:00 horas o en la página web oficial de Menorca. Se realizan en castellano, catalán, inglés y francés.