Federico, 94 años, último vecino de una aldea sin luz ni carretera: "Aconsejo a los jóvenes que se dejen de tanta ciudad"

Hablamos muy a menudo de la España vaciada, de cómo muchos pueblos del interior, sobre todo los de montaña, ven como su población se va reduciendo poco a poco – tanto porque sus habitantes se trasladan a vivir a localidades más grandes y con un mayor abastecimiento de servicios, como por el hecho de que no hay ningún tipo de relevo generacional –, hasta que, lamentablemente, muchos de ellos terminan desapareciendo por completo. Aunque solemos hacer mucho alboroto con respecto a esta situación, no son pocos los habitantes de pueblos en riesgo de desaparecer que no ven ningún problema a vivir aislados del mundo que les rodea.

En las montañas de Asturias vive aislado Federico / Keith Mapeki

Es el caso de Federico, un hombre de 94 años que desde hace más de 30 años vive prácticamente aislado en una pequeña aldea de los montes asturianos. Sin electricidad ni una carretera que permita acceder al pueblo en coche, Federico es el único habitante que permanece en esta aldea, tan solo con la compañía de su fieles animales y la naturaleza que lo rodea.

Adriana Fernández

Vivir como hace 100 años

Álvaro es el chico detrás del canal de YouTube @hilux_aventura, un canal donde comparte vídeos en los que, según sus propias palabras, explora pueblos olvidados, lugares abandonados y las historias de sus últimos habitantes. El mismo Álvaro describe de manera preciosa su contenido: “un archivo visual y humano de todo aquello que el tiempo, el abandono y el olvido están borrando poco a poco”. Es con uno de estos vídeo-archivos que Álvaro dio a conocer la historia de Federico, un hombre de 94 años que, desde hace más de tres décadas vive solo en una aldea casi abandonada de las montañas de Asturias, a la que jamás llegó la carretera ni la electricidad.

Federico vive solo con sus vacas / Marco Aurélio Conde

Desde hace unos años, Álvaro ha visitado de manera recurrente a Federico, dejando estos bonitos encuentros rodeados de la tranquilidad de la naturaleza grabados para la posteridad. La única compañía que tiene Federico en su día es la de sus animales, las vacas a las que acompaña en sus pastos y los fieles perros pastores con los que convive. En una de sus conversaciones con Álvaro, Federico recordaba cómo era el día a día cuando él era joven; cómo se pasaban el día en movimiento y la alimentación era diferente. “Aconsejo a los jóvenes que se adapten a una vida en la montaña y que se dejen de tanta ciudad”, decía Federico en un momento de la conversación. Y es que las nuevas tecnologías nos están facilitando demasiado la vida, manteniéndonos constantemente frente a pantallas y rodeados de un ambiente para nada relajado y en una vida sedentaria. En el consejo de Federico hacia los jóvenes pesa también un estilo de vida más sencillo, una vida en contacto con la naturaleza y una autonomía e independencia que en las grandes urbes es impensable.

Reflexionando sobre cual es el sentido de la vida, Federico responde que “lo importante es obrar bien y disfrutar del tiempo que se tiene”. Puede parecer una obviedad, pero es precisamente este ritmo de vida más relajado y tranquilo, en comunión con el entorno natural y la tierra en la que vivimos, lo que hace que la el tiempo que tenemos esté bien gastado. “Aquí estamos cuatro días,” dice Federico, “la vida es muy corta”.

Un aislamiento que ha durado poco

Aunque pueda parecer que Federico solo socializa con gente cuando Álvaro va a visitarle, la verdad es que Federico no está para nada solo en el mundo. Por los alrededores de su aldea hay todavía otros pueblos (mejor comunicados y con todos los requisitos necesarios para poder vivir una vida cómoda), en los cuales Federico mantiene familia y amistades, los cuales también le van a visitar de vez en cuando.

Además, en sus vídeo, Álvaro se ha preocupado mucho siempre por no desvelar el nombre y la ubicación de la aldea de Federico, todo con la intención de que ésta pudiera seguir con su día a día de una manera tranquila, sin ningún tipo de interrupción del exterior que estropeara la vida de Federico. El único acontecimiento destacado y fuera de lo normal que ha sucedido en los últimos meses en la vida de Federico es un vídeo que Rosario Flores, cantante a la que Federico admira, le mandó felicitándole por su cumpleaños y prometiendo que haría todo lo posible por ir a visitarlo en persona; un vídeo que emocionó a Federico, en cuyos ojos se reflejaba la ilusión de recibir un mensaje de su cantante favorita.

Las consecuencias de las redes

Desafortunadamente, hay gente que, viendo los vídeos del canal de Álvaro ha conseguido descifrar dónde se encuentra el pueblo, y la gente ha comenzado a acercarse en masa hasta allí para ver a Federico. En un vídeo que colgó hace un mes, Álvaro anunciaba que estaría un tiempo sin colgar ningún vídeo con Federico, que le había confesado que no se sentía muy cómodo con toda la gente que desde hacía ya un tiempo lo visitaban por sorpresa.

En su vídeo, Álvaro se lamentaba de las filtraciones que tanto prensa como gente en redes había hecho de la ubicación del pueblo. “Esto estaba llegando a puntos que no puede ser”, comentaba Álvaro. “Sé que ha ido muchísima gente, con cariño y respeto a verle, a llevarle cosas”, seguía Álvaro, “Pero mucha otra gente ha ido y poco más y les ha faltado tirarle cacahuetes, porque veían una persona que de buena creían que era tonto”. Álvaro pedía por favor a todos los que vieran el vídeo que no fueran a ver a Federico a su pueblo, que respetaran su espacio para que pudiera volver a la tranquilidad.