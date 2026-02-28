Uno de los faros más antiguos de España es también el hotel con mejores vistas: de estilo boutique, es uno de los más románticos para ir en pareja

Lejos de grandes complejos hoteleros y del turismo masivo, este antiguo faro convertido en hotel boutique ofrece una experiencia distinta en el norte de España. Su ubicación, a 23 metros sobre el nivel del mar sobre un saliente rocoso y junto al pequeño puerto pesquero, lo convierte en uno de los alojamientos con mejores vistas de Asturias. Y también en uno de los más especiales para una escapada en pareja por su toque indudablemente romántico.