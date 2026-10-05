El faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo está en Galicia y tiene un paseo marítimo de 13 kilómetros: es Patrimonio de la Humanidad y su entrada cuesta menos de 4 euros
En A Coruña hay un faro que los romanos construyeron hace casi 2.000 años y que todavía guía a los barcos cada noche: es el único faro romano del mundo que sigue en funcionamiento, Patrimonio de la Humanidad desde 2009, y está conectado con el paseo marítimo urbano más largo de Europa.
Este faro romano lleva siglos custodiando y guardando a sus vecinos de la fuerza del mar. A 50 metros de altitud, tiene el océano Atlántico golpeando la costa a sus pies. Fue construido para orientar a los navegantes con su luz, y a día de hoy supone una de las joyas de la época romana mejor conservadas y atractivas de nuestro país. Y es que ya no solo interesa observarla con admiración por fuera, puesto que su acceso es bastante barato. No hace falta cruzar fronteras para apreciar las grandes maravillas de antiguas civilizaciones que dejaron huella a su paso.
Es conocido como la Torre de Hércules, uno de los grandes símbolos de Galicia y un monumento excepcional por su conservación, por la continuidad de su función marítima y por la restauración que ha permitido mantener su esencia original. Construida a finales del siglo I o comienzos del siglo II, durante el Imperio romano, está considerada el faro romano más antiguo del mundo y el único de aquella época que continúa en servicio. Su autoría se atribuye a Caio Sevio Lupo, un arquitecto procedente de Coimbra, cuya inscripción conmemorativa todavía forma parte de la historia del monumento.
Lo que distingue a la Torre de Hércules de cualquier otro vestigio romano es que nunca ha dejado de cumplir su función original. En el siglo XVIII, el ingeniero Eustaquio Giannini llevó a cabo una remodelación que le dio el revestimiento exterior que se conserva hoy, pero conservando intacto en su interior el núcleo de la construcción romana original, lo que la convierte, según la propia UNESCO, en un caso paradigmático de intervención arquitectónica sobre un monumento de la Antigüedad.
El faro romano en funcionamiento más antiguo del mundo
Visitarla hoy en día cuesta poco: la entrada general ronda los 3,09 euros, con tarifa reducida de 1,55 euros para menores de 16 años, mayores de 65 y personas desempleadas, y los lunes se puede subir gratis, aunque sigue siendo obligatorio reservar plaza, ya que el aforo está limitado a 32 personas cada media hora. En el interior todavía puede descubrirse el antiguo faro, distribuido en tres niveles con cuatro cámaras por planta, un espacio que permite acercarse a las diferentes etapas por las que ha pasado la señalización marítima.
Su importancia histórica y cultural quedó reconocida en 2009, cuando fue inscrita en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pero la historia de la Torre de Hércules también ha trascendido su función como faro. Su silueta ha aparecido en mapas, escudos, relatos mitológicos y numerosas representaciones artísticas. Incluso Pablo Picasso llegó a llevarla a su obra y la bautizó como 'Torre de caramelo', en referencia al tono del granito de su revestimiento.
Mientras tanto, es importante saber que subir hasta lo alto de la torre supone superar 234 escalones hasta llegar a la terraza desde la que se domina buena parte de la costa coruñesa. A su alrededor se extiende el Parque Escultórico de la Torre de Hércules, con un total de 18 esculturas repartidas entre jardines y miradores. Además, permite ver el paseo marítimo de casi 13 kilómetros, considerado el más largo de Europa (empezó a construirse en 1990 para ir uniendo, tramo a tramo, el Castillo de San Antón con la zona de O Portiño).
El paseo marítimo más largo de Europa
En este paseo marítimo, la Torre de Hércules es solo una parada más. Recorre la práctica totalidad de la península coruñesa. El punto de partida del paseo es el Castillo de San Antón, del siglo XVI y declarado Monumento Histórico-Artístico. Después aparece por el camino el faro y algunas de las playas más espectaculares del norte: playas urbanas como Riazor, Orzán, Las Lapas o San Roque, acantilados, calas y varios miradores, entre ellos uno con vistas directas a la propia torre desde la arena de Las Lapas.
El recorrido completo cuenta con zona peatonal y carril bici, por lo que puede hacerse a pie o en bicicleta, y permite planificar la visita en tramos según el tiempo disponible, concentrándose quien lo prefiera solo en el entorno de la torre y sus esculturas.
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