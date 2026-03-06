El faro romano más antiguo del mundo está en España: fue construido hace 2000 años, mide más de 50 metros y es Patrimonio de la Humanidad

Emblema principal de la ciudad gallega y declarado Patrimonio de la Humanidad en 2009, se estima que el faro fue construido por los romanos entre los siglos I y II d.C. Emplazada en la cima de una loma rocosa (conocida como Punta de Eiras) que supera los 50 metros de altura, la Torre de Hércules domina la península en la que se asienta la ciudad de A Coruña; su arquitectura es de lo más austera, con una planta cuadrada de fachadas iguales, con pequeñas variaciones entre ellas. A pesar de esta sencillez en el diseño, llama mucho la atención la franja helicoidal que recorre las fachadas exteriores, empezando desde la base del edificio y terminando en la parte superior del cuerpo prismático; esta franja sirve como recuerdo de la rampa que en sus orígenes servía de acceso a lo alto del faro.