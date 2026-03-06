El faro romano más antiguo del mundo está en España: fue construido hace 2000 años, mide más de 50 metros y es Patrimonio de la Humanidad
Un faro que vigila el Atlántico desde hace siglos y cuyo origen está envuelto en leyendas.
Los más de 1.500 años que duró la hegemonía de Roma, primero en forma de República y posteriormente en Imperio, dejaron tras de sí cantidad de avances tecnológicos y arquitectónicos, muchos de los cuales podemos observar todavía hoy, como el acueducto de Segovia o el puente de Alcántara.
Otro de estos vestigios de la época en que la Península Ibérica estaba ocupada por Roma y era conocida como Hispania lo encontramos en lo alto de una colina que se adentra al mar en la costa de la ciudad de A Coruña. Construido hace unos 2 mil años, la Torre de Hércules es el único faro de origen romano y el más antiguo que hay en funcionamiento en el mundo.
Un origen de leyenda
Bautizado en honor al héroe de la antigüedad (cuyo nombre original en griego es Heracles), son varias las leyendas que rodean el origen de éste impresionante faro. Aún así, hay algunas que han sido más extendidas y aceptadas que otras.
Una de estas leyendas es la que dice que Hércules, hijo del dios Zeus, viajó hasta Cádiz -por aquel entonces conocido como Añadir- para completar uno de los doce trabajos que le fueron encomendados por el oráculo de Delfos: robar el ganado del rey Gerión. Pero la misión se vio truncada cuando el héroe descubrió que el rey había deshonrado públicamente a su hermana. Con ganas de venganza y justicia, Hércules partió salió en busca del rey en una persecución que atravesó tierra y mar. Después de tres días de lucha intensa, el héroe consiguió vencer al rey Gerión, al que le cortó la cabeza. Para recordar su victoria, el héroe enterró la cabeza y mandó construir una torre encima de ella. Años más tarde, una ciudad empezaría a crecer alrededor de ésta; fue bautizada con el nombre de Crunia, en referencia a la primera mujer que la pobló.
La arquitectura de la torre
Emblema principal de la ciudad gallega y declarado Patrimonio de la Humanidad en 2009, se estima que el faro fue construido por los romanos entre los siglos I y II d.C. Emplazada en la cima de una loma rocosa (conocida como Punta de Eiras) que supera los 50 metros de altura, la Torre de Hércules domina la península en la que se asienta la ciudad de A Coruña; su arquitectura es de lo más austera, con una planta cuadrada de fachadas iguales, con pequeñas variaciones entre ellas. A pesar de esta sencillez en el diseño, llama mucho la atención la franja helicoidal que recorre las fachadas exteriores, empezando desde la base del edificio y terminando en la parte superior del cuerpo prismático; esta franja sirve como recuerdo de la rampa que en sus orígenes servía de acceso a lo alto del faro.
Tras la caída del Imperio Romano, el faro se fue deteriorando, pues el tráfico marítimo fue decayendo y el faro fue prácticamente olvidado. Más tarde, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la torre fue reconstruida y readaptada para convertirse en una fortificación. Se construyeron las escaleras para acceder a la parte más alta del torre de manera fácil y que todavía hoy ocupan el interior de la torre, así como un balcón para facilitar la vigilancia. La última actualización de la torre, y quizás la más importante de todas, sucedió en 1927, cuando el faro se electrificó.
