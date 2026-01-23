El faro romano más antiguo del mundo sigue en activo y está en España: domina el Atlántico desde hace casi 2.000 años

En la época en la que rápidamente desechamos aquello que parece tener años de más, hoy os traigo un ejemplo de una construcción que lleva ya tiempo existiendo y, curiosamente, nunca ha dejado de cumplir su función. ¿Hay mayor mérito que ese? Os estoy hablando de la Torre de Hércules, un faro que sigue encendiéndose cada noche para guiar barcos en el Atlántico, exactamente igual que hacía cuando el Imperio romano dominaba estas costas. Está ahí, en A Coruña, expuesto al viento, a la sal y a los temporales, como si el paso del tiempo no fuera con él.