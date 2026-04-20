El faro romano más antiguo del mundo está en Galicia: es Patrimonio de la Humanidad, está en uno de los parques más bonitos de la ciudad y en mitad del paseo marítimo más largo de Europa

En el siglo III a.C. se erigió el primer faro del mundo para guiar a los marineros: el Faro de Alejandría, en Egipto. Se estima que tenía una altura de unos cien metros, de hecho, fue una de las esculturas más altas hechas por el ser humano durante varios siglos y forma parte de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo. Por desgracia, no queda nada de él, solo algunas piedras que de vez en cuando se encuentran buceando por la zona.

Hace mucho tiempo que dejó de funcionar, pero hay uno en Galicia, concretamente en la ciudad de La Coruña, que no ha dejado de funcionar desde que se construyó en el siglo I d.C. La Torre de Hércules es, por tanto, el faro romano más antiguo del mundo. Y no solo se queda ahí, puesto que es se ha convertido en el símbolo más representativo de la urbe y forma parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 2009.

Adriana Fernández

El museo al aire libre en el que se encuentra

Se considera de la época romana, aunque se cree que podría haber una construcción fenicia anterior allí mismo. Posteriormente, en los siglos XVII y XVIII, fue restaurado y reformado. Tal es su importancia que ha llegado a plasmarse en obras artísticas de personalidades como Pablo Picasso, que la pintó en 'La Torre de Hércules' al óleo y en 'Torre de caramelo' para un periódico. Es visitable y cuenta con un museo en su interior.

La Torre de Hércules, el faro romano más antiguo del mundo / Istock / Aleh Varanishcha

Otro punto llamativo de la Torre de Hércules es el entorno en el que se ubica. Se coloca sobre una atalaya que domina el Golfo Ártabro, que va desde el cabo de San Adrián hasta el cabo Prior. Está en el entorno del Parque Escultórico, uno de los más bonitos de La Coruña. Está repleto de sendas en una zona que se considera Espacio Natural de Interés Local (ENIL), un museo al aire libre con rincones preciosos como Punta Herminia, O Acoroado y el Cabal de Pradeira.

El paseo marítimo más largo de Europa

Además, forma parte del paseo marítimo de La Coruña, que es el más largo de Europa. El punto de partida del paseo es el Castillo de San Antón, del siglo XVI y declarado Monumento Histórico-Artístico. Después aparece por el camino el faro y algunas de las playas más espectaculares del norte de España. Una de las más populares es la de San Amaro, que se puede contemplar también desde el mirador donde hay una estatua de la sirena.

Vistas desde el paseo marítimo de La Coruña / Istock / Newlander90

Cuenta la leyenda que una sirena y un tritón nadaron junto a unos jóvenes un buen día, y desde entonces esa misma travesía se hace a nado desde San Amaro. Muy cerca, destaca también la playa de las Lapas, con las mejores vistas de la urbe y aguas un poco más cálidas. Así como la playa de Matadero, más pequeña pero bastante famosa entre los coruñeses, que la llaman 'el horno' porque no corre nada de aire en ella.

Una playa de La Coruña con la Torre de Hércules en lo alto / Istock / xro

Los amantes de los atardeceres encuentran en la ciudad un auténtico paraíso. En la última parte del paseo marítimo se ubica uno de los puntos más famosos para ver la puesta de sol, El Portiño. Está bastante alejado del centro, pero merece mucho la pena. Igual que todo el paseo y el Parque Escultórico donde se encuentra uno de los monumentos más impresionantes del Mundo Antiguo. El faro que continúa iluminando y guiando a los marineros.