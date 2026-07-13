El faro del fin del mundo donde los romanos creían que se acababa la tierra está en España: tiene 4.700 habitantes y es uno de los más famosos de Europa

Finisterre, un municipio de La Coruña en Galicia que es mundialmente famoso por ser considerado “el fin de la tierra”. Los antiguos romanos lo nombraron así al creer que era el punto más occidental del mundo. Además, para muchos peregrinos en el Camino de Santiago este municipio es su punto final.

Martín Álvarez

Esta localidad es uno de los lugares más emblemáticos de Galicia. Aunque para los romanos era el punto más occidental de la tierra, realmente esto es falso, ya que el punto más occidental es el Cabo Touriñán, situado unos kilómetros al norte de Fisterra. En este punto muchos de los peregrinos quemaban sus botas y sus pertenencias como un signo de renovación aunque actualmente por la protección del medio ambiente esta práctica está prohibida.

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Fisterra en gallego forma parte de la Costa da Morte, famosa por sus famosos naufragios y fuertes temporales. Su nombre “Costa de la muerte” se debe a la cantidad de accidentes que han ocurrido debido a sus condiciones. Uno de sus elementos más emblemáticos es su Faro de Finisterre, uno de los más famosos de toda Europa.

Finisterre: Kilómetro Cero, Hito del Camino de Santiago, Galicia, España / Istock / Mlenny Photography : Alexander Hafemann

Antiguamente, antes del faro existía un puesto de vigilancia en el Monte Facho. La manera que tenían de orientar a los navegantes que venían era mediante hogueras y así avisar de los posibles peligros. El famoso Faro se inauguró en 1853 situado a unos 153 metros sobre el mar y uno de los lugares donde sí o sí tendrás que ver los mejores atardeceres de toda Galicia.

Finisterre, España / Istock / JOEL CARILLET

El cabo está formado por granito de más de 300 millones de años. Las rocas del cabo pertenecen al macizo granítico gallego y se formaron durante la orogenia hercínica, mucho antes de la aparición de los dinosaurios. Muy cerca, en Camariñas, se encuentra este cementerio construido tras el naufragio del buque británico HMS Serpent en 1890, una de las tragedias marítimas más recordadas de la Costa da Morte.

Finisterre: lugares imprescindibles que deberás de ver sí o sí

Sin duda el casco antiguo de Finisterre es un laberinto de calles estrechas y empinadas que reflejan su herencia pesquera. Son muy famosas sus casas de piedra con balcones coloridos y una arquitectura muy tradicional, que crean un ambiente muy pintoresco y auténtico.

Puerto Pesquero, Fisterra, Costa da Morte, La Coruña, Galicia, España / Istock / Al Carrera

Sin duda, la histórica Iglesia de Santa María das Areas y el Castillo de San Carlos en el puerto son puntos clave en la historia de este pueblo. Podrás ver una panorámica espectacular del puerto y la ría a medida que vas ascendiendo.

Faro de Fisterra / Istock / Alfonso Fernández Gómez

Pero si tu plan está lleno de mucha arena y sol, también en Finisterre encontrarás unas de las mejores playas que combinan lo más salvaje con las más resguardadas. La playa de Langosteira, es la más popular e ideal para todos los públicos. Se trata de una extensa media luna de arena blanca y aguas cristalinas perfectas para disfrutar de la calma en plena naturaleza.

Finisterre / Istock / Rudolf Ernst

Ubicada al otro lado del cabo, una de las mejores playas vírgenes de la zona es la Playa de Mar de Fóra, también llamada “La Salvaje”. A diferencia de Langosteira es una playa de arena oscura. Es muy famosa en la zona por su belleza salvaje, sus fuertes vientos y un oleaje muy intenso. Bañarse en esta playa es extremadamente peligroso por sus fuertes corrientes.

Playa Mar de Fora en Finisterre, España / Istock / JOEL CARILLET

Mercado de Finisterre: los productos locales más exquisitos

La Lonja Turística o mejor conocida como “la Subasta del Pescado” es la Lonja de Finisterre, una de las primeras de Galicia. Se trata de un edificio moderno ubicado en el puerto donde de lunes a viernes por las tardes, podrás presenciar la animada subasta del pescado fresco.

Barco de aduanas zarpando del puerto de Muros / Istock / Mercedes Rancaño Otero

Para los turistas hay una pasarela y grandes cristaleras donde pueden observar sin interferir en el trabajo de los mayoristas y pescadores de la zona. Además de la lonja, el pueblo tiene un Mercadillo Municipal donde se pueden comprar las verduras frescas de las huertas más cercanas, carnes y otros productos de primera necesidad.