El faro más espectacular de España está sobre ”un acantilado de muerte” de 50 metros de altura: ilumina 41 kilómetros de Atlántico y es el punto de partida de una de las rutas más impresionante del norte

Se sabe que los primeros faros se empezaron a construir en la Antigüedad, alrededor del siglo VII a.C. Solo que no como los conocemos ahora: en aquel tiempo, fenicios, cartagineses, griegos y romanos encendían hogueras en torres de vigilancia para guiar a los navegantes.

La Torre de Hércules es el faro en funcionamiento más antiguo del mundo. / Istock

Uno de los más famosos es el Faro de Alejandría, construido en Egipto en el siglo III a.C y considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, aunque ya no siga en pie: fue destruido tras varios terremotos y sus ruinas descansan hoy bajo las aguas del Mediterráneo.

Adriana Fernández

Los romanos también fueron grandes ingenieros y constructores de faros, y en España está el que los historiadores consideran el faro en funcionamiento más antiguo del mundo: se trata de la Torre de Hércules, en A Coruña, una joya arquitectónica marinera levantada a finales del siglo I.

Resulta curioso que a solo 60 kilómetros de distancia se encuentre el faro más moderno de toda Galicia: es el faro de Punta Nariga, en la Costa da Morte. Un faro de 50 metros de altura cuya luz alcanza hasta 22 millas mar adentro. O lo que es lo mismo: casi 40 kilómetros de haz de luz sobre las aguas del Atlántico.

Y Punta Nariga es el faro más moderno de Galicia. / Istock / Nando Lardi

Premio Nacional de Arquitectura de España

Aunque su función es exactamente la misma, guiar a los marineros en su vuelta a casa, a ambas construcciones les separan siglos de historia. Y eso se nota en la estética. Porque si el faro de Punta Nariga destaca por algo es precisamente por su diseño, una obra levantada en 1997 por César Portela, arquitecto español galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura de España.

Esta obra de arte es el faro más espectacular de España y uno de los más modernos / Istock / David Garcia Eirin

Su obra simula la proa de un barco que está introduciéndose en el mar. Y, por supuesto, tiene su propio mascarón (esa figura de aspecto humano o animal fantástico que se usa en la navegación como símbolo de protección): se trata de la escultura Atlante, una obra realizada en bronce y diseñada por otro artista, Manolo Coia.

El faro simula un barco que está entrando en el mar y no le falta ni el mascarón, una obra de arte en bronce. / Wikimedia Commons

Por qué un faro en este lugar

Si la Costa da Morte recibe ese nombre no es casual. Se trata de un tramo costero complejo para la navegación por los fuertes vientos y el oleaje intenso, cuya huella ha ido ‘mordisqueando’ esta costa de rocas tan icónica de Galicia.

Es una de las paradas obligadas de O Camiño dos Faros, la espectacular ruta de senderismo que recorre precisamente la Costa da Morte de faro en faro, desde Malpica hasta Finisterre, a través de un sendero que transita al borde del mar.

O Camiño dos Faros, una de las rutas más inesperadas del norte de España. / Istock

Se trata de una ruta única para hacer con calma, solo así se puede admirar la belleza de los paisajes por los que atraviesa: además de los faros, playas, dunas, ríos, estuarios, acantilados, también bosques y villas marineras desde las que se tienen increíbles puestas de sol.

Son 200 kilómetros de senderos que se pueden dividir en unas ocho etapas, para hacer en una media de nueve horas de caminata al día. Cada una de ellas corresponde a uno de los ocho faros que salpican la ruta: faro de las Islas Sisargas, Punta Nariga, PUnta O Roncudo, Laxe, Cabo Vilán, Muxía (o Virxe da Barca), Cabo Touriñán y Fisterra.