El faro más bonito de España está en la única isla habitada de la Comunidad Valenciana: arquitectura neoclásica y un pasado de piratas

Con una estética neoclásica, el edificio es de planta cuadrada, con una torre prismática que se eleva en su centro y en lo alto de la cual se ubica la linterna de señales luminosas. En un inicio, la lámpara era de aceite, hasta que en 1927 se automatizó con una instalación de acetileno. Debido a la automatización de los faros, el faro de Tabarca quedó abandonado, lo que provocó que fuera desgastándose y deteriorándose. En 1971, el faro llegó a estar en tan mal estado que se construyó un nuevo faro junto al antiguo; aún así, en 1989 este nuevo faro fue demolido y se recuperó el faro antiguo, del que todavía hoy podemos disfrutar.