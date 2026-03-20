El faro más alto de España es una joya de más de 70 metros sobre el nivel del mar: está en la ciudad más bonita de Cádiz, es del siglo XIX y tiene más de 300 escalones

Desde hace miles de años, los faros han sido una herramienta indispensable para los navegantes, guiándoles hacia su destino y advirtiéndoles de los peligros de la alta mar. Algunos como el de Yeda en Arabia Saudita, el de Portland Head en Estados Unidos o el de Kiz Kulesi en Turquía ya son parte de la historia marítima internacional. No obstante, no es necesario irse tan lejos para conocer uno de los faros más importantes del mundo. Solo hay que viajar a Andalucía.