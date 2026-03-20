El faro más alto de España es una joya de más de 70 metros sobre el nivel del mar: está en la ciudad más bonita de Cádiz, es del siglo XIX y tiene más de 300 escalones
Su gran altura le otorga unas vistas increíbles a la costa andaluza y se puede visitar por muy poco dinero.
Desde hace miles de años, los faros han sido una herramienta indispensable para los navegantes, guiándoles hacia su destino y advirtiéndoles de los peligros de la alta mar. Algunos como el de Yeda en Arabia Saudita, el de Portland Head en Estados Unidos o el de Kiz Kulesi en Turquía ya son parte de la historia marítima internacional. No obstante, no es necesario irse tan lejos para conocer uno de los faros más importantes del mundo. Solo hay que viajar a Andalucía.
Este faro de un municipio de Cádiz no es solo uno de los más impresionantes por su historia, que también, sino por su altura. Aparte de ser el más alto de España, también es uno de los más altos del mundo. Fue construido hace 2 siglos y, aunque no está exactamente igual que en esa época, aún mantiene su estructura original. Por un precio muy económico, podrás embarcarte en una experiencia única.
Un ‘récord’ en España
Hablamos del Faro de Chipiona, una de las construcciones más importantes y de mayor nivel del siglo XIX. Fue levantado entre los años 1863 y 1867 por el ingeniero de caminos Jaime Font, se encuentra en la Punta del Perro y mide exactamente 69 metros, lo que lo convierte en el faro más alto de España.
La subida hasta la linterna cuenta con 322 escalones, y la torre tiene una escalera de caracol inspirada en las conmemorativas romanas. Aunque parezcan muchos escalones, las vistas de su cima al Océano Atlántico y a la costa gaditana hacen que el cansancio merezca totalmente la pena. Además, su interior cuenta con un patio con aljibe en torno al cual se encuentran 3 viviendas para los fareros.
Más de 40 kilómetros de destellos
Desde 1963 está declarado faro aeromarítimo ya que, como su haz de luz ilumina tanto horizontal como verticalmente, está capacitado para guiar tanto a navegaciones marítimas como a aviones. Hoy en día, sus destellos alcanzan las 25 millas náuticas, lo cual equivale a más de 45 kilómetros, y los emite cada 10 segundos.
Un faro que no descansa
Desde 1993 pertenece a la Autoridad Portuaria de Sevilla y, desde que fue inaugurado no ha dejado de funcionar en prácticamente ningún momento. Solo ha estado en desuso durante la Guerra de Cuba y en los 3 años que duró la Guerra Civil Española. Es un lugar lleno de historia y el plan perfecto para hacer en familia. Por tan solo 5 euros (los menores de 7 años entran gratis) podrás vivir una experiencia única y conocer uno de los monumentos más importantes de España.
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