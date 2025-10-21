El faro más aislado de España es también el más impresionante: solo se puede llegar caminando 3 kilómetros por un acantilado

En Galicia, entre las rías de Pontevedra y Vigo, la reserva natural de Costa da Vela se extiende alrededor de los 8 kilómetros. Es en su extremo sur que se delimita el Cabo Home, que tiene un faro en cada una de sus tres puntas. El del medio de los tres, y el más llamativo visualmente, es el faro de Punta Robaleira. De propiedad pública y construido en el 1918, es una torre cilíndrica de piedra de baja altura, con una terraza en su estructura que se abre hacia el mar, y está pintada de un vistoso color rojo que lo hace muy reconocible, además de servir como alerta por la peligrosidad de las aguas de la zona.