Esta fantasía historicista española es el castillo más surrealista que vas a ver hoy: una fortaleza neomudéjar con mezcla de estilos arquitectónicos, levantada a finales de los 90 y en el pueblo con más horas de sol al año
Uno de los castillos más impresionantes y que te harán volver a un pasado lleno de historia y descubrir todos los secretos que alberga en su interior
El Castillo de Colomares se encuentra en Benalmádena, unos de los pueblos con más horas de sol al día que está ubicado en la provincia de Málaga. Es un sorprendente castillo construido entre 1987 y 1994 por el doctor Esteban Martín como homenaje a Cristóbal Colón y al descubrimiento de América. Su objetivo era mostrar en piedra la historia de este acontecimiento y celebrar el 500 aniversario del viaje de Colón a América.
Este monumento mezcla varios estilos arquitectónicos, entre ellos el neobizantino, neorrománico, neogótico y neomudéjar. En su interior tiene vidrieras y elementos decorativos que le dan un aspecto muy diferente al de un castillo tradicional. La planta del edificio ocupa 1.500 metros cuadrados, siendo el mayor monumento dedicado a Cristóbal Colón.
Castillo de Colomares: un sueño construido en piedra
El monumento está lleno de símbolos relacionados con los Reyes Católicos y las tres culturas que en ese momento predominaban la España medieval como el cristianismo, judaísmo e islam. También incorpora referencias a los viajes de Colón.
En su interior se encuentra una capilla de 1,96 metros cuadrados, siendo la iglesia católica más pequeña del mundo, dedicada a Santa Isabel de Hungría. Es tan pequeña que está recogida en el libro Guinness de los récords.
También tiene un mausoleo vacío, que hace referencia a que cuando Colón murió tras su cuarto viaje a América, viajó hacia la eternidad. Un dato curioso es que para la construcción del Castillo se utilizaron técnicas de la Edad media sin ninguna ayuda de maquinaria.
La fachada exterior está llena de referencias a la historia del Descubrimiento de América. Se pueden ver escudos en bronce de la Corona de Castilla y de la Reina Isabel, además un pequeño oratorio con la imagen de Nuestro Señor Salvador, en recuerdo de la isla de San Salvador o Isla de las Iguanas.
El Castillo representa las tres naves que Colón utilizó en su travesía, la Niña, situada en lo más alto, la Pinta, en la fachada principal y la Santa María recordando que naufragó un día de Navidad. Por último, el mausoleo incluye un rosetón gótico que simboliza la muerte de Colón tras sus cuatro viajes a América.
Inaugurado en 1994, el Castillo de Colomares es el sueño cumplido del Doctor Esteban Martín. Después de más de 30 años dedicado a la medicina como ginecólogo y cirujano en Estados Unidos, regresó a España para rendir homenaje a Colón y su viaje que cambió la historia del mundo. Hoy, el castillo es uno de los monumentos más originales y visitados de la Costa del Sol.
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