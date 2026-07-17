La famosa playa de Cádiz que tiene unas piscinas naturales escondidas con agua caliente y sin olas: así puedes llegar a este paraíso acuático

La playa de Bolonia, localizada en el municipio gaditano de Tarifa, es una de las costas más conocidas, visitadas y admiradas por los ciudadanos de todo el globo, que acuden a este rincón andaluz para disfrutar de sus aguas cristalinas, sus enormes arenales y su famosa duna. Sin embargo, lo que muchos de ellos no saben es que oculta en su interior unas piscinas naturales de agua cálida y sin olas con propiedades curativas en el corazón de Cádiz.

Adriana Fernández

Conocidas como las piscinas naturales de Bolonia, este paraje natural se sitúa a unos cuatro kilómetros de la playa de Bolonia, donde la acción del mar, sumado a una serie de rocas localizadas en el entorno, hace que, cuando baja la marea, emerjan y se creen una serie de pozas de aguas cristalinas, pero más tranquilas y cálidas que las del mar.

Playa de Bolonia / Wikicommons / By Roland Geider (Ogre) - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3574206

Pozas cristalinas y barro con propiedades curativas en Cádiz

De ese modo, este tesoro marítimo se origina de manera al quedar al descubierto, pero con agua en su interior, estas enormes rocas convertidas en piscinas naturales, lo que hace de este enclave una especie de balneario en el que disfrutar de un baño con calma y sin oleaje.

Además, este lugar de ensueño también destaca por sus propiedades terapéuticas, ya que los chorros de agua natural que se encuentran en la zona, unido a la roca de pizarra que se sitúa en la orilla, forman un barro con características curativas que los visitantes se untan para mejorar su piel.

Búnker de la Playa de Bolonia / Wikicommons / By El Pantera - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=109822304

Cómo llegar a las piscinas naturales de Bolonia

Para llegar a estas piscinas naturales, es necesario acudir a la playa de Bolonia; una vez llegado a este conocido arenal, hay que andar unos cuatro kilómetros en dirección contraria a la famosa Duna de Bolonia por un sendero que bordea la costa entre pinos y vegetación.

Para ello, se aconseja acudir con chanclas de playa o escarpines ante lo abrupto de parte del terreno. Una vez recorrido este trayecto, llegarán a estas piscinas naturales que ofrecen aguas cálidas, barro curativo y una de las estampas más hermosas y singulares de la provincia.

Fuente: El Correo de Andalucía