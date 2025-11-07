Extremadura en otoño: naturaleza, tradición y sabor en su mejor momento

El otoño es un momento ideal para visitar Extremadura y disfrutar de su variada naturaleza, patrimonio histórico y gastronomía. El Otoño Mágico del Valle del Ambroz, Geodisea en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara y el Otoño en La Siberia son una propuesta perfecta para disfrutar en familia, sin olvidar sus Fiestas de Interés Turístico como La Hispanidad de Guadalupe, La Velá de Don Benito, As Borrallás de Eljas, la Fiesta de la Castaña de Cabeza la Vaca, Los Escobazos de Jarandilla de la Vera y la Encamisá de Torrejoncillo. Representan la esencia de un pueblo hecha liturgia lúdica.