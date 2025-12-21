La Extremadura de los colonos: Historias de pueblos sin historia

"Este libro tiene también una parte antropológica, porque habla de cómo las personas se trasladan de un lugar a otro, y cómo en cada uno de los pueblos surge una cultura heredera de muchas otras, traídas por todos los colonos que llegan. Creo que esa es una parte interesantísima del fenómeno", cuenta la profesora y escritora de Los Monegros. Añade que "las generaciones que ya nacimos allí nos encontramos con todo eso hecho, pero nuestros padres no eran de allí, eso genera una paradoja en la forma de construir la identidad".