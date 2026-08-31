Eusebio, alcalde de un pueblo medieval de Salamanca con solo 66 habitantes al que salvó el eclipse: "Es la oportunidad perfecta para poner en valor lo que fuimos y lo que somos"

Salvatierra de Tormes está en Salamanca, junto al embalse de Santa Teresa, y conserva el aspecto de una antigua villa medieval fortificada. Y decimos villa con todo el sentido del mundo, porque su origen medieval está ligado a Alfonso IX de León, que en 1203 creó el concejo de Salvatierra y le otorgó el título oficial de villa. Su posición era estratégica: controlaba un paso sobre el Tormes y formaba parte de la frontera del Reino de León.

La puerta de entrada a un pueblo casi fantasma / Istock

Hoy quedan restos de aquella fortificación y, sobre todo, un elemento que domina el paisaje: el Castillo de la Mora Encantada. Su origen, como el de la villa, también es medieval y fue reformado posteriormente hasta adquirir un cierto carácter palaciego. Se levanta prácticamente sobre el embalse y es probablemente la imagen más icónica y espectacular de Salvatierra.

Sara Fernández García

El pueblo de Salamanca que casi desaparece bajo el agua

Lo que mucha gente no sabe es que parte de su patrimonio histórico está bajo las aguas del pantano. Y es que, cuando se construyó el embalse de Santa Teresa, en torno a los años 50, el embalse inundó la vega y también dejó bajo sus aguas restos arqueológicos del antiguo poblamiento, entre ellos el yacimiento visigodo del Cortinal de San Juan, uno de los yacimientos visigodos rurales relevantes de la Meseta Norte. Eso sí, el núcleo histórico no llegó a quedar sumergido, como se había previsto inicialmente.

Lo que sí se puede ver todavía en el pueblo son los restos de la muralla medieval, construida para defender la villa; la Puerta del Río, que es el acceso de la antigua muralla que mejor se conserva; casas blasonadas de antiguas familias nobles; la Iglesia de Nuestra Señora de Monviedro, cuya torre de pizarra y ladrillo tiene origen medieval; la antigua Cárcel, fechada en 1572; la Alhóndiga, construida en 1735 para almacenar el grano del señorío; y restos que la tradición local relaciona con la antigua judería y sinagoga.

La Puerta del Río, que es el acceso de la antigua muralla / Istock

Patrimonio desde los visigodos

De todos ellos, la Puerta del Río de la antigua muralla mirando hacia el embalse, es una de las más llamativas. Y los últimos hallazgos en la necrópolis visigoda de un sarcófago hecho en piedra caliza, además de una lápida de pizarra con una cruz visigoda, la columna de la picota y un dintel de visigodo, confirman que aun quedan mucho por descubrir. De hecho, el propio Ayuntamiento presenta Salvatierra como una “villa medieval en un entorno único”, precisamente por esa relación entre patrimonio y paisaje acuático.

Y sorprende que no sea uno de los pueblos más bonitos ni más visitados de España. Porque puede ser cierto que no tenga la monumentalidad de La Alberca, Ciudad Rodrigo o Mogarraz, pero su historia de supervivencia es un gran reclamo en sí mismo. Algo que, sin embargo, cambió durante el pasado verano gracias a un fenómeno tan increíble como inesperado: el eclipse de Sol del mes de agosto. Y eso a pesar de no esr uno de los pueblos que estaban al cien por cien dentro de la franja de totalidad.

Ruinas de Salvatierra desde el embalse / Istock

"Es la oportunidad perfecta para promocionarnos y poner en valor lo que fuimos y lo que somos", ha explicado el alcalde, Eusebio García Garcia, en una entrevista al diario El Español con motivo del eclipse. La gente que lo visitó durante este fenómeno histórico, ha tenido la oportunidad de descubrir el casco histórico, las vistas al Tormes y "un pueblo que para muchos era un gran desconocido, sentando las bases para generar economía y mantener vivo nuestro medio rural".