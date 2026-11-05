Ni Estrasburgo ni Viena: el mercadillo navideño con más luces de Europa está en Galicia, con 12 millones de bombillas y un árbol de 45 metros de alto

El pasado 29 de julio, en plenas vacaciones de verano, una cuadrilla de operarios empezó a montar las primeras estructuras de Navidad en una plaza del centro de una ciudad gallega. Parece demasiado pronto pero, en realidad, hacen falta casi cuatro meses para colgar un alumbrado que ocupa unas 500 calles y eso la ciudad de Vigo, lo sabe.

Impresionante atracción de la noria que brilla como parte de la celebración navideña de Vigo / Istock

El encendido es un acontecimiento en sí mismo, y su fecha se anuncia siempre a última hora. El alcalde la ha llamado "el secreto mejor guardado del mundo" y en la última edición de las navidades, la ocupación hotelera de diciembre pasó de rondar el 20 % a rozar el lleno en los días de más afluencia, y eso demuestra que sus visitantes están al tanto de la fama.

Adriana Fernández

Doce millones de luces y 500 calles

Este año, la Navidad de Vigo vuelve a superar los 12 millones de luces led, repartidas por unas 500 calles. Las acompañan unos 7.000 motivos ornamentales, 2.700 árboles iluminados y 1.500 arcos de luz, además de figuras de entre 5 y 7 metros de alto y de 10 a 40 metros de largo que se pueden atravesar caminando. El montaje se organiza en corredores de tres o cuatro kilómetros con motivos distintos, para que cada visitante elija su recorrido.

Millones de luces brillando en la famosa celebración navideña por las calles de Vigo / Istock

Las luces se encienden cada tarde a las seis y se apagan a medianoche entre semana, y a las dos de la madrugada los fines de semana, al menos con el horario de la edición pasada. Verlas es gratis. Entre las novedades anunciadas para este año está una gran caja de regalo de 18 metros en la Gran Vía.

Más allá de las luces El programa se completa con pistas de hielo en Samil y en Vialia, cuyos detalles aún están por confirmar, y con un belén, "Camiño a Belén", de casi 100 metros cuadrados en la Casa das Artes. Del 4 de diciembre al 10 de enero se instala además el Circo de Nadal, con entradas desde 12 euros.

Adornos navideños y noria en la ciudad de Vigo / Istock

La noche del encendido

Todo arranca en la Porta do Sol, a las ocho de la tarde de un día de noviembre que nadie conoce hasta el último momento. Pasó el sábado 15 en 2025, el sábado 16 en 2024 y el viernes 24 en 2023. Este año, la fecha sigue sin anunciarse, y en la ciudad se apuesta por el fin de semana del 13 y el 14 de noviembre, o por el siguiente.

Decoración de luces navideñas, con turistas paseando por sus calles en la ciudad de Vigo, / Istock / Dolores Giraldez Alonso

Esa misma noche se descubre también lo que mide el árbol, que preside la plaza. El Concello solo ha adelantado que volverá a ser el más alto de España, y el listón está alto: el del año pasado llegó a los 45 metros. Llevaba 100.000 luces led, se apoyaba en una base de 13 metros de diámetro y lo coronaba una estrella de unos 9,5 metros. Entre todo, pesaba alrededor de 20 toneladas, y a sus pies se colocaron otros diez árboles iluminados, como un pequeño bosque.

Desde ese momento, las calles se quedan encendidas hasta el segundo fin de semana de enero.

El mercado, junto a la estación

El mercadillo navideño de Vigo, el Cíes Market, se ha instalado los últimos años en la Alameda, en la praza de Compostela, con más de un centenar de puestos. Este año cambia de sitio y se traslada a la plaza exterior de Vialia, junto a la estación de tren, con entre 75 y 100 casetas. La mayoría son de comida y bebida, junto a artículos navideños, artesanía y complementos.

La noria gigante, otro de los reclamos de la Navidad viguesa, se muda también al aparcamiento exterior de Vialia.