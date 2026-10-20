Ni Estrasburgo ni Viena, el mercadillo de navidad más bonito de Europa se hace en un pueblo medieval de 1300 habitantes de España: con un castillo del siglo XV y calles empedradas, es perfecto para 2026
La villa medieval se ilumina con más de 100000 luces led, 30 bolas luminosas y un árbol que es el centro de todas las miradas en este pueblo declarado Bien de Interés Cultural.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y las principales ciudades europeas calientan motores para celebrar una de las fechas más mágicas y esperadas del año. Desde finales de noviembre, la temporada de adviento volverá a inundarlo todo de magia, las guirnaldas de lucecitas lo iluminarán todo y las casetas de los mercadillos se llenarán de artesanía y dulces típicos. Es la magia de la Navidad.
Seguro que no hace falta insistir en que hay ciudades europeas que son un auténtico reclamo en estas fechas. Colmar o Estrasburgo son dos buenísimos ejemplos, posiblemente los mejores: dos ciudades situadas en el corazón de Alsacia francesa, casi en la frontera con Alemania, en esa región donde la Navidad se vive con intensidad y mucho color.
Centro histórico declarado Bien de Interés Cultural
Ambos son pueblos que parecen recién salidos de un cuento, capaces de trasladarte hasta la Edad Media con solo poner un pie en sus calles adoquinadas. Son las que soportan el peso de sus edificios de arquitectura típica, con fachadas atravesadas por vigas de madera y canales que dividen sus centros históricos en dos. Viajar hasta allí para verlo en vivo en directo es una gran idea.
Sin embargo, en España también tenemos lugares que en Navidad lucen sus mejores trajes, engalanando calles y plazas hasta convertirse en lugares de puro cuento. Y uno de los mejores ejemplos está en la provincia de Zamora, reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España y declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico-Artístico.
La Navidad más bonita de España
Puebla de Sanabria tiene argumentos más que sólidos para ser el destino de esta Navidad. Un casco histórico medieval protegido, con murallas, calles empedradas, casonas blasonadas y un castillo de finales del siglo XV desde el que se contempla una de las mejores vistas panorámicas de las montañas y los valles de Sanabria, muy cerca de uno de los lagos de origen glaciar más importantes de toda Europa.
Y aunque cualquier momento del año es perfecto para organizar una escapada, la Navidad tiene algo que lo hace realmente especial. Sobre todo desde 2018, fecha en la que el pueblo se iluminó ‘por primera vez’ con esa fantasía lumínica que la iniciativa de los pueblos Ferrero Rocher hace tan bien. Desde entonces, Puebla de Sanabria aparece en el radar de las navidades más bonitas de España. Y no le faltan motivos.
El mercado navideño se instala en la plaza Mayor y calles aledañas al castillo, como San Bernardo, calle Rúa y calle Florida, con casetas de madera en las que los artesanos y productores de la comarca llevan desde piezas de cerámica tradicional, a textiles artesanales, joyería hecha a mano y productos gastronómicos autóctonos, como quesos, embutidos, dulces y vinos.
Aunque lo que hace que esta Navidad sea realmente especial es la iluminación de todo centro histórico de la villa. Son más de 100000 bombillas LED para un alumbrado que incluye desde una manta luminosa de más de 40 metros que cubre el cielo del pueblo, a 30 bolas luminosas, un árbol de Navidad de unos ocho metros de altura y aproximadamente 800 metros lineales de iluminación que dibujan el contorno del castillo medieval, la muralla y dos torres, con cortinas de luces de hasta 9 metros. Un espectáculo que no hay que perderse.
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