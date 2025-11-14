ESTIMAR Hotels: Escapadas de bienestar en Calpe

Despertar con la brisa marina, dejarse envolver por el rumor del agua o compartir una cena frente al mar. No hace falta más para entender por qué estas escapadas se sienten distintas. ESTIMAR Hotels convierte el bienestar en una experiencia tangible, un lujo que se mide en calma y cercanía. Tanto si se viaja en pareja como en familia, estas propuestas en Calpe recuerdan algo esencial: cuidar de uno mismo también es una forma de cuidar de los demás. Y no hay mejor escenario para hacerlo que frente al Mediterráneo, donde cada amanecer parece prometer una vida un poco más serena.