ESTIMAR Hotels: Escapadas de bienestar en Calpe
Hay fines de semana que se sientes como un respiro. De esos en los que desconectas sin irte lejos, comes bien, duermes mejor y el cuerpo te lo agradece. En Calpe hay dos lugares donde eso pasa casi sin querer
En la Costa Blanca, hay lugares donde el tiempo se detiene sin pedir permiso. Calpe, con su silueta dominada por el Peñón de Ifach, es uno de ellos. Frente al Mediterráneo, las horas se disuelven entre el sonido de las olas y el brillo dorado del sol. Y en medio de ese escenario que parece hecho para la calma, ESTIMAR Hotels propone dos formas de desconectar del mundo: una en pareja y otra en familia, pero ambas con un mismo hilo conductor: el bienestar auténtico.
Aquí, la escapada no es solo un paréntesis en la rutina: es una manera de volver a sentirse presente. Caminar descalzo por la arena, mirar sin prisa el horizonte o brindar al atardecer adquieren un nuevo significado cuando el cuerpo y la mente encuentran su punto de equilibrio. Calpe ofrece ese refugio perfecto donde las vacaciones no se miden en días, sino en sensaciones: la calma, el silencio y la complicidad.
SOLYMAR GRAN HOTEL
Porque un fin de semana romántico, puede ser romántico pero de verdad. Este alojamiento propone la Escapada Bienestar en Pareja, un refugio diseñado para adultos frente al Mediterráneo. La experiencia incluye una botella de cava de bienvenida y acceso al Spa Edén, con más de 800 m² dedicados al descanso absoluto: bienvenidos a ese lugar donde no ocurre absolutamente nada.
Un hotel donde el romanticismo y la atención a los detalles crean una escapada única. Porque a veces, es maravilloso echar de menos a los niños.
ESTIMAR CALPE SUITOPIA
La EscapadaBienestar en Familia da al fin de semana un nuevo sentido: el de disfrutar de lo esencial.
El alojamiento en habitaciones de 75 m², invita a compartir momentos de relax y diversión. La propuesta incluye acceso al Thalassian Spa, que abre las puertas a una experiencia poco habitual: un circuito marino donde también los niños son bienvenidos. Además, el hotel ofrece actividades para todas las edades, zonas de ocio y un espectacular Sky Bar en la planta 29, con vistas inigualables al Peñón de Ifach y a la bahía de Calpe. Ideal para reencontrarse con el tiempo, con la familia… y con lo que de verdad importa.
El arte de parar
Despertar con la brisa marina, dejarse envolver por el rumor del agua o compartir una cena frente al mar. No hace falta más para entender por qué estas escapadas se sienten distintas. ESTIMAR Hotels convierte el bienestar en una experiencia tangible, un lujo que se mide en calma y cercanía. Tanto si se viaja en pareja como en familia, estas propuestas en Calpe recuerdan algo esencial: cuidar de uno mismo también es una forma de cuidar de los demás. Y no hay mejor escenario para hacerlo que frente al Mediterráneo, donde cada amanecer parece prometer una vida un poco más serena.
