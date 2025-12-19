La estatua de Madrid que tienes que visitar si quieres que te toque la lotería de Navidad: dicen que atrae toda la suerte para aquellos que la tocan
Una estatua muy poco conocida por el gran público, pero que rinde homenaje a una figura emblemática de las loterías en España.
Falta menos de una semana para que tenga lugar el sorteo de la Lotería de Navidad; será el próximo lunes 22 de diciembre, desde el Teatro Real de Madrid, cuando los niños de San Ildefonso repartan ilusión por todo el territorio español (y también muchos dineritos).
Para intentar ganar el sorteo, la gran mayoría de la gente confía en el destino, pero hay personas que siguen todo un ritual con la esperanza de atraer a la suerte y que les toque el gordo: usan amuletos y talismanes, eligen números que tengan en especial significado para ellos, o incluso hacen algún tipo de ritual mágico.
Aparte de esto, aquí en España, más concretamente en la ciudad de Madrid, existe una estatua que, dicen, con solo tocarla ya se ha atraído a la suerte.
Un pequeño homenaje
En el año 2013, y para celebrar el 75 aniversario de la fundación de la ONCE, Madrid presentó la estatua de Fortunato. Ubicada en una esquina de la Plaza de las Cortes, justo enfrente del Congreso de los Diputados, representa a todos los vendedores de cupones de la ONCE que repartieron suerte por todas las calles del país.
Obra del escultor abulense Santiago de Santiago, la estatua transporta a aquellos que la observan directamente a otra época, pues su riqueza en detalles muestra a la perfección al tradicional vendedor de la ONCE de la década de los 60, con una ristra de cupones colgada alrededor del cuello, los cuales están fechados del 13 de diciembre de 1968, cuando la organización celebró su 30 aniversario.
Fortunato se erige sobre un pequeño pedestal, desde el cual parece observar el Congreso pues, como remarcó Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE, “controla a los Leones y a todos los representantes políticos de la Democracia que entran allí” para recordar lo importante que es trabajar por las personas con discapacidad.
Supersticiones… o no
Desde que se inauguró la estatua de Fortunato, son muchas las personas que aseguran que tocar la estatua, o simplemente pasar los dedos por los cupones que tiene colgados al cuello, es suficiente para atraer a la suerte y que te toque la lotería.
Debido a este mito, es muy común, sobre todo durante estas fechas, ver a gente acercándose a la estatua con su cupón para pedir suerte; incluso hay aquellos que se hacen una foto con Fortunato para inmortalizar el momento.
Creas o no en todas estas supersticiones, si estos días te encuentras en Madrid no dudes en acercarte a visitar esta histórica estatua, aunque tan sólo sea para mostrar tus respetos a una figura tan icónica de nuestra historia. Quien sabe, ¡a lo mejor trae suerte y te acaba tocando la lotería!
