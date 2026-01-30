La estación de tren más bonita de España es como hacer un viaje a la Belle Époque: parece el palacio de una emperatriz, es Bien de Interés Cultural y una de las más grandes de Europa

El carácter con el que se construyó la estación de Canfranc era claramente internacional, condición que explica el monumental tamaño del edificio: son 241 metros de largo y 12 de ancho. Una estructura larga y estrecha que recuerda más a un barco, como el Titanic, o incluso a un palacio digno de una emperatriz, que a una estación de tren.