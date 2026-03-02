Ni Madrid, ni Valencia: la estación de tren más antigua de España está en un municipio de 90.000 habitantes y lleva en funcionamiento desde el siglo XIX
Inaugurada hace más de 170 años, esta estación sigue resistiendo al paso del tiempo.
Después de varios intentos fallidos, el ferrocarril por fin llegó a España a mediados del siglo XIX. Desde entonces, la red ferroviaria no ha parado de crecer, llegando a unir entre sí casi todos los puntos de la España peninsular, además de conectar sus vías con las de los países vecinos, facilitando así la comunicación por tierra con el resto del continente.
Con la llegada del ferrocarril llegaron también las estaciones de tren, brindando así la oportunidad a las localidades de construir edificios que demostraran la gran importancia que tenía un acontecimiento como ese. De estas primeras estaciones, es en la localidad catalana de Cornellà de Llobregat donde se encuentra la estación más antigua del país.
Historia viva
Construida en 1855 tras la inauguración de la línea de tren de Barcelona a Molins de Rei i Martorell el año anterior, la estación de tren de Cornellà, situada en el centro de la ciudad, es la estación de tren más antigua que todavía sigue en funcionamiento en España, hecho que convierte a esta localidad del Baix Llobregat en pieza clave para la historia del país.
Ubicada en el lado norte de la Plaça de l’Estació, es un edificio de una sola planta de forma rectangular, organizada en tres cuerpos. Con un estilo arquitectónico de lo más ecléctico, en el que se mezclan el neoclásico y el neobarroco, el edificio destaca por la simetría de su fachada rojiza con elegantes molduras de color blanco, en la que el ladrillo es el material principal de la construcción.
En caso de que quisieras visitar la primera estación de tren que se construyó en España, no hace falta desplazarse mucho. En el barrio de Sant Andreu de Barcelona encontrarás la estación de Sant Andreu Comtal, la cual fue inaugurada en 1848 pero que en 2022, después de la finalización de las obras para la nueva estación, cerró definitivamente.
Mucho por ver
Ciudad que ha visto nacer a dos figuras tan icónicas como David y José Muñoz de Estopa, Cornellà de Llobregat es mucho más que su estación de tren. Además de infinidad de masías, y casas y palacetes de estilos modernista y novecentistas, destacan el castillo (que data de los siglos XIII y XIV), la Torre de la Miranda (construida en el siglo XIX en estilo neo-mudéjar), y el Museo de las Aguas de Agbar.
