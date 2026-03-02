Ni Madrid, ni Valencia: la estación de tren más antigua de España está en un municipio de 90.000 habitantes y lleva en funcionamiento desde el siglo XIX

Ubicada en el lado norte de la Plaça de l’Estació, es un edificio de una sola planta de forma rectangular, organizada en tres cuerpos. Con un estilo arquitectónico de lo más ecléctico, en el que se mezclan el neoclásico y el neobarroco, el edificio destaca por la simetría de su fachada rojiza con elegantes molduras de color blanco, en la que el ladrillo es el material principal de la construcción.