La estación a la que debes ir si quieres esquiar bajo las estrellas: es la única de todo el Pirineo catalán que permite esquiar de noche

Al caer la tarde, el blanco de la montaña se convierte en un lienzo que atrapa la última luz del día: una estampa de postal. Solo los amantes de la nieve conocen esta sensación después de disfrutar del esquí durante una larga jornada, pero... ¿Y si te dijéramos que hay un lugar en el que practicar esta bonita disciplina también durante la noche? No son vídeos de IA que te encuentres en plataformas como TikTok, esta es una experiencia que merece la pena vivir al menos una vez en la vida. ¿Te lo vas a perder?