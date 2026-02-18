La estación a la que debes ir si quieres esquiar bajo las estrellas: es la única de todo el Pirineo catalán que permite esquiar de noche
Este destino es perfecto para una escapada en pareja o con amigos que adoren los planes en la nieve y que se atrevan a disfrutar de la maravillosa naturaleza nocturna.
Al caer la tarde, el blanco de la montaña se convierte en un lienzo que atrapa la última luz del día: una estampa de postal. Solo los amantes de la nieve conocen esta sensación después de disfrutar del esquí durante una larga jornada, pero... ¿Y si te dijéramos que hay un lugar en el que practicar esta bonita disciplina también durante la noche? No son vídeos de IA que te encuentres en plataformas como TikTok, esta es una experiencia que merece la pena vivir al menos una vez en la vida. ¿Te lo vas a perder?
Inaugurada en 1967, esta estación ha sabido consolidarse como uno de los grandes referentes del esquí en España gracias a una combinación precisa: altitud generosa, orientación favorable y una cultura de montaña que entiende el deporte como experiencia en su totalidad. Pero si hay un rasgo que la distingue con nitidez es su apuesta por el esquí nocturno, una rareza en la península que aquí se vive como culto bajo la luna y las estrellas.
En el Pirineo catalán, esta estación es referente con varios kilómetros de pistas iluminadas que permiten deslizarse cuando el resto de complejos ya ha cerrado sus remontes... Increíble, pero cierto. Situada en la comarca de La Cerdanya, Masella forma parte del dominio Alp 2500 y destaca por su orientación norte, que favorece la conservación de la nieve. ¿Habías oído hablar alguna vez de este lugar?
Esquiar bajo la luz de la luna y las estrellas: una vivencia inolvidable que es posible en el Pirineo Catalán
El dominio propio ofrece 74 kilómetros de pistas, 65 trazados balizados que abarcan todos los niveles (de verdes entre bosques a rojas sostenidas y negras exigentes) y una sólida red de innovación artificial. Para quienes buscan sensaciones intrépidas, descensos como Dues Estacions superan los seis kilómetros de recorrido continuo. Y al caer la tarde, 10 kilómetros iluminados convierten la montaña en un escenario casi asombroso.
Allí la cota máxima alcanza los 2.535 metros en la cima de la Tosa; la base, en el Pla de Masella, se sitúa a 1.600 metros. Este desnivel cercano a los mil metros no solo garantiza variedad técnica, sino también panorámicas abiertas sobre el valle de la Cerdanya. Hay hasta 13 pistas disponibles.
Gastronomía de altura y precios: qué debes saber antes de vivir esta experiencia
Restaurantes de altura con cocina contundente, terrazas al sol y un ambiente après-ski animado completan la jornada en Masella. El forfait diario para adulto ronda los 50 euros, con tarifas diferenciadas para jóvenes e infantiles y opciones de medio día, packs familiares y pases combinados de día y noche. El alquiler de equipo )esquí alpino o snowboard) está disponible tanto en gamas estándar como premium.
En cuanto al alojamiento, la proximidad es una de sus ventajas competitivas: establecimientos a pie de pista y alternativas en Alp o Puigcerdà permiten ajustar presupuesto. El acceso por carretera desde Barcelona, a través del eje del Llobregat y el túnel del Cadí, facilita una escapada de última hora. También es posible llegar en tren hasta La Molina o Puigcerdà.
