La estación de autobuses más inesperada de España es Premio Nacional de Arquitectura: un imponente edificio de 110 metros de largo y un jardín oculto en su interior

En el año 1999, César Portela Fernández-Jaldón y Juan Cuenca Montilla recibieron el prestigioso galardón del Premio de Arquitectura Española. No fue por el diseño de un gran rascacielos, ni por una mansión privada; sino por la Estación de Autobuses de Córdoba. Un sorprendente edificio público que se ubica frente a la estación de ferrocarril, en la avenida de la Libertad, con una inspiración en la Mezquita-Catedral y los patios cordobeses que deja con la boca abierta a todo viajero que, por casualidad o a propósito, recae allí.

El mismo César Portela escribió en un manifiesto: "Viejos recuerdos que se fundían [...] con la Mezquita y los patios cordobeses, con las calles entoldadas andaluzas, con su espacio, con su luz, con sus flores, con el sonido del agua en los patios de La Alhambra, en los jardines del Generalife y en el Alcázar, con el olor del azahar, el jazmín, el romero, la dama de noche". A eso se sumaban los recuerdos de sus primeros viajes, "intensos, propios de la aventura que todo viaje con lleva"; y de ahí nació la idea de crear una estación como esta.

Martín Álvarez

Una joya arquitectónica en torno a un jardín árabe

La estación se constituye alrededor de un jardín central, con las dársenas en torno a este patio, dejando en la zona frontal del edificio las tiendas y las taquillas. En el sótano está el parking de acceso público que los vecinos de la zona también pueden usar de manera temporal. Dentro del recinto, se recrean espacios libres de la ciudad, jugando con huecos y macizos organizados en una estructura perfecta. Unas piezas escultóricas se reparten en los vacíos del volumen, como las piedras pintadas por Agustín Ibarrola en los jardines.

Cuando se empezó a construir la estación, se descubrieron restos arqueológicos que pertenecían a un antiguo barrio andalusí que decidieron conservar e integrar. Como el mihrab o el muro de quibla en una mezquita que había en la barriada, además de algunos elementos de dos viviendas. Entre esos restos también había elementos del acueducto Aqua Fontis Aureae. Se pueden observar tras una celosía de piedra artificial en la parte superior, que encierra un área ajardinada donde se encuentran los restos de gran relevancia histórica.

Los jardines de la estación de autobuses de Córdoba / Wikicommons. Américo Toledano

La luz natural entra a través de una grieta longitudinal que separa la terminal de viajeros de la marquesina que cubre las dársenas, como explican desde el blog especializado Arquitectura Viva. "Sustentada por un bosque de pilares, esta losa de hormigón describe el patio circular que caracteriza un lugar de encuentros y despedidas", argumentan. El agua de los pozos riega las palmeras, creando un pequeño estanque con una estatua de bronce dominando el conjunto. Una manera más de anunciar la esencia y el pasado musulmán.

Otros edificios con valor arquitectónico en Córdoba

Viajar a través de la arquitectura de un lugar es una manera muy válida de conocerlo de manera más profunda. Los amantes de este arte saben que hay auténticas maravillas escondidas por el mundo. Un secreto a voces de la ciudad de Córdoba es la impresionante Mezquita-Catedral, que mezcla elementos moriscos, cristianos y árabes desde que se erigió en el año 780 d.C. Así como el Puente Romano, del siglo I a.C., que cuenta con un total de 17 arcos de piedra y cruza sobre el Guadalquivir creando la postal más reconocible de la urbe.

El Puente Romano de Córdoba con la Mezquita al fondo / Istock / SeanPavonePhoto

Destaca también la calle Cardenal Herrero, con pintorescas calles adoquinadas de ladrillo. Así como el Palacio de Viana, de estilo renacentista y conocido por sus tranquilos patios y por su colección de arte. Otro elemento de relevancia arquitectónica es la Puerta del Puente, junto al Puente Romano, pero que data del siglo XVI y conmemora una visita real en la época. El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía C3A o el alminar de San Juan de los Caballeros son solo más ejemplos de que Córdoba cuenta con una riqueza absoluta.