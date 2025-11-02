El espectáculo navideño con más de 110 drones que prepara uno de los pueblos más bonitos de España que está en Castellón: Todos los detalles del encendido
El espectáculo busca consolidarse como un atractivo turístico en el municipio.
Uno de los pueblos más bonitos de España ubicado en Castellón se prepara para un espectacular evento navideño con drones que promete cautivar a residentes y visitantes, tras el éxito alcanzado en la edición anterior. Más de 110 drones iluminarán el cielo en un show de luminotecnia de al menos 10 minutos, dando inicio al encendido de las luces navideñas. El espectáculo, que busca consolidarse como un atractivo turístico, tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. En caso de mal tiempo, el evento será reprogramado.
El Ayuntamiento de Peñíscola ha sacado a licitación el contrato para el diseño, creación y ejecución del espectáculo, con un presupuesto estimado en 60.000 euros, distribuidos en un plazo de cuatro años. El contrato incluye un costo anual de 15.000 euros sin IVA, con posibilidad de prórrogas hasta 2027. La propuesta contempla la utilización de al menos 110 drones, que se moverán en coreografías sincronizadas con melodías navideñas, formando figuras temáticas en el cielo y ofreciendo una experiencia audiovisual única.
La tradición de inaugurar la iluminación navideña en Peñíscola se ha consolidado como uno de los eventos más esperados del año desde 2021, cuando la localidad ganó el concurso Juntos Brillamos Más organizado por Ferrero Rocher. Desde entonces, la Plaza Santa María se ha convertido en el centro de las festividades en diciembre, gracias a la iluminación proporcionada por la famosa marca de bombones.
Referencia turística en invierno
En los últimos años, el Ayuntamiento ha trabajado para hacer de este evento una referencia turística en invierno. En 2022, se amplió el recorrido del alumbrado a varias calles del casco antiguo, dotando a la ciudad de un ambiente aún más festivo.
En 2023, el espectáculo se llevó al siguiente nivel al añadir un show aéreo con drones que iluminaban el cielo con figuras navideñas al ritmo de la música, inaugurando así un mes y medio de celebraciones.
La apuesta de este año busca superar lo logrado anteriormente, con un espectáculo que combinará tecnología y tradición para dar la bienvenida a la temporada navideña. Las luces voladoras, las melodías y las figuras en el cielo ofrecerán una estampa única, resaltando la belleza de la ciudad amurallada y consolidando a Peñíscola como un destino de referencia durante las fiestas de final de año.
De hecho, el boom turístico de Peñíscola en esta temporada invernal es un gran balón de oxígeno para el sector, que cree que el alumbrado que luce la engalanada plaza Santa María supone «un antes y un después» en las fiestas navideñas.
Peñíscola cuenta con alrededor de 25 establecimientos de alojamiento abiertos, entre campings, hoteles y hostales. El incremento de visitantes desde el 2021 respecto a las mismas fechas de años anteriores elevó la ocupación turística hasta el 60% en estancias entre semana y hasta el 85% en las de fin de semana, por la iluminación de Ferrero Rocher. El aumento de visitantes se ha consolidado en los últimos años.
