El espectáculo navideño con más de 110 drones que prepara uno de los pueblos más bonitos de España que está en Castellón: Todos los detalles del encendido

Uno de los pueblos más bonitos de España ubicado en Castellón se prepara para un espectacular evento navideño con drones que promete cautivar a residentes y visitantes, tras el éxito alcanzado en la edición anterior. Más de 110 drones iluminarán el cielo en un show de luminotecnia de al menos 10 minutos, dando inicio al encendido de las luces navideñas. El espectáculo, que busca consolidarse como un atractivo turístico, tendrá lugar el próximo 29 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. En caso de mal tiempo, el evento será reprogramado.