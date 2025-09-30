Así es la espectacular ruta de las tres cascadas por el corazón del Pirineo

Pasando la ermita el camino no tiene pérdida y a tu lado derecho podrás encontrar un merendero. Desde la ermita se continúa hasta la planca del Molino sobre el río Ardonés, que se cruza para irse acercando a la gran cascada que se ve al fondo del valle, la cascada de Ardonés, la primera y más espectacular de las tres por las que se pasará. Y es que este salto de agua es el más caudaloso de los tres con bastante diferencia.