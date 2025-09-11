El espectacular pueblo de cuento a media hora de Manresa

Sin lugar a dudas, uno de los mejores planes que hacer en Mura es perderse por sus casco viejo. Las calles de estilo medieval hacen de Mura uno de los pueblos más encantadores de Catalunya y de la provincia de Barcelona y, por ello, es muy recomendable pasear sin rumbo fijo por sus callejuelas para explorar la magia del lugar y descubrir sus rincones más únicos.