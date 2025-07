Esta espectacular piscina natural es la preferida de los amantes de la naturaleza: aguas turquesas a solo una hora de Valencia

Hay lugares que inspiran esa aura de “si no lo veo no lo creo”. Sitios que, con solo verlos, te dejan sin palabras y con las pupilas dilatadas de tanto estímulo. Así es el Charco Azul de Chulilla, una piscina natural encajada entre paredes de piedra caliza, con aguas que parecen salidas de una postal caribeña, pero que están a solo una hora de Valencia. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Pues agárrate, que lo que viene no es un cuento, es una escapada real.