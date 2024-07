Si durante el verano tienes previsto visitar Barcelona, la costa Dorada o la Costa Brava, no deberías perderte esta visita a las Minas de Sal, ya que la humedad y la temperatura constante de las galerías subterráneas son una auténtica bendición en aquellos días que el calor no da tregua. Eso sí, no te olvides de sacar las entradas con antelación para evitar quedarte fuera si el aforo está completo. La entrada general cuesta 12,50 euros y se puede adquirir aquí. Y, como recomendación final si vas de excursión a la espectacular montaña de sal que puedes visitar a una hora de Barcelona, incluye una visita guiada en el recorrido para descubrir anécdotas, curiosidades e historias que harán que vuelvas a casa con la curiosidad satisfecha.