La espectacular catedral del Mediterráneo de la que casi nadie habla es Bien de Interés Cultural: construida en el siglo XIII, adosada a la muralla gótica y con pinturas renacentistas

Cuando hablamos de catedrales importantes, nuestra mente viaja rápidamente a León, Sevilla, Toledo, Zaragoza o Santiago de Compostela. Y es que esas son las ciudades que albergan algunos de los templos catedralicios más importantes de España.

Es verdad que en esa lista están algunas de las catedrales más imponentes e importantes de todas las que hay en España, pero hay otros muchos templos que son únicos por una o varias razones y, sin embargo, pasan desapercibidos para la mayoría.

Adriana Fernández

Es lo que sucede con la catedral Basílica de Segorbe, un pueblo del interior de la provincia de Castellón situado a unos 55 kilómetros de Valencia y casi 100 de Teruel. Se trata de un edificio monumental, desconocido para la mayoría, declarado Bien de Interés Cultural, y que ostenta el privilegiado título de ser el principal monumento religioso del interior de la provincia de Castellón, además de ser uno de los conjuntos histórico artísticos más valiosos de toda la Comunidad Valenciana. Y tú sin saber que existía…

Segorbe, el pueblo amurallado del interior de Castellón que esconde un gran secreto. / Istock

Un templo gótico con pinturas renacentistas

Resulta que este monumento, de aspecto sobrio en su parte exterior, esconde verdaderos tesoros del arte renacentista que fueron clave para entender la influencia de este estilo en toda la región. Pero empecemos por el principio.

La catedral se levantó como un templo gótico en los siglos XIII-XIV, edificada sobre la antigua mezquita y adosada a la muralla de la ciudad, tras la incorporación del territorio a la Corona de Aragón. Y a medida que fueron pasando los años fue transformándose con adaptaciones renacentistas, barrocas y neoclásicas a medida que avanzaban los siglos y los estilos artísticos.

Todavía se conserva la muralla medieval. / Istock / Tono Balaguer

Su claustro medieval es una joya

Todo el conjunto catedralicio está formado por el Templo, la Torre Campanario, el Claustro y el Museo Catedralicio. Y es precisamente el claustro uno de los espacios más visitados: un espacio gótico medieval de planta trapezoidal y que todavía hoy conserva siete capillas originales.

Una de ellas, la capilla del Salvador (siglo XVI) esconde tras su puerta barroca uno de los grandes tesoros de la catedral: un sobrecogedor sepulcro de los Vallterra y el gran Retablo Mayor de la Catedral (del siglo XVI), firmado por el pintor valenciano Vicente Macip y su hijo Juan de Juanes, considerada una de las obras clave de la pintura del renacimiento español.

Todo el conjunto de la catedral está declarado Bien de Interés Cultural / Istock / Sergio Formoso

Esconde uno de los museos más importantes de la Comunidad Valenciana

Y no es la única. Junto a esta obra, destacan también las pinturas de José Vergara y los frescos de la bóveda realizados por Manuel Camarón y Luis Planes. Y más, porque la catedral acoge en su interior el Museo Catedralicio, considerado uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana. Dentro, conserva una destacada colección de pintura gótica y renacentista, además de una famosa Virgen con Niño en mármol de Carrara atribuida a Donatello.

Entrada al museo de la catedral. / Istock / Sergio Formoso

Posteriormente, con la llegada del siglo XVIII, la catedral adquirió un esplendor todavía mayor, ese por el que hoy es digna de admiración (y no solo de devoción). Fue entre los años 1791 y 1795 que se llevó a cabo una gran reforma, convirtiendo su interior en uno de los ejemplos más destacados del academicismo neoclásico religioso en España.