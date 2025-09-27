Parece Madeira, pero está en Aragón: la espectacular cascada del Pirineo que te dejará sin palabras

Aragón atesora multitud de paisajes que sorprenden por su belleza y encanto natural. La mejor forma de conocerlos es calzarse las botas y echarse a caminar, recorriendo alguna de las rutas senderistas que hay en la comunidad, muchas de las cuales conducen hasta rincones de ensueño que parecen sacados de una película. Algunos de ellos evocan destinos lejanos y éxoticos, como Maderia o Hawai, por su exhuberancia y majestuosidad. Uno de los ejemplos más impresionantes es la ruta que lleva hasta la Cascada del Cinca, considerada una de las más espectaculares del Pirineo.