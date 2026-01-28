La espectacular cascada de Galicia que debes visitar este invierno: casi 50 metros de altura en medio de una sencilla ruta de senderismo

La primera parte del camino pasa por el molino de A Barcia y la pequeña central hidroeléctrica, un vestigio de la historia del lugar que ha pasado a ser parte del paisaje. Llegado a este punto, el visitante podrá decidir si ir directo al pie de la cascada, subir hasta un mirador de madera desde el que podremos disfrutar de una vista en altura de la cascada o seguir las indicaciones en la central y llegar hasta el mirador de Viladonelle; un recorrido más largo pero sin mayores exigencias.