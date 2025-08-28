El Espárrago, una joya geológica: así es la estalagmita más famosa de Córdoba

A casi mil metros sobre el nivel del mar, incrustada en las abruptas laderas de las Sierras Subbéticas, se esconde uno de los tesoros geológicos y arqueológicos más impresionantes de la provincia de Córdoba y de Andalucía: la Cueva de los Murciélagos, en el término municipal de Zuheros. Su interior, recorrido por más de 3.300 metros de galerías, guarda una belleza de siglos y las claves esenciales para comprender los orígenes de la vida humana en el sur de la Península Ibérica. El Espárrago, nombre que recibe la estalagmita más famosa de Córdoba, es una de las joyas que alberga la cueva más grande de la provincia.