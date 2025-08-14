Lo llaman el Serengueti español: un inmenso bosque mediterráneo, paseos entre manadas de ciervos y observación astronómica por la noche

Ahora es el Parque Nacional de Cabañeros, pero en un principio el plan para este lugar era otro totalmente diferente. A principios de los 80, se planeaba convertir esta zona, entre Ciudad Real y Toledo, en un campo de tiro destinado a las maniobras del ejército. Esta idea no gustó ni a los vecinos de los alrededores ni a los ecologistas, que defendieron con uñas y dientes la riqueza y diversidad de la fauna y flora de esta área. Fue tal la implicación que consiguieron que en 1988 fuese reconocido como Parque Nacional de Cabañeros.