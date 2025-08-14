Lo llaman el Serengueti español: un inmenso bosque mediterráneo, paseos entre manadas de ciervos y observación astronómica por la noche
Este Parque nacional te transportará a lo más salvaje de nuestra naturaleza.
El Parque Nacional Serengueti, en Tanzania, es hogar de especies majestuosas entre las que se encuentran elefantes, búfalos y el mismísimo rey de la sabana. Famoso por sus migraciones anuales de ñúes, es sin duda una experiencia salvaje e inolvidable; pero no posible para todos. Si eres fan de los animales y quieres verlos en su hábitat y en libertad, en España hay una alternativa que seguro que te va a interesar.
Ahora es el Parque Nacional de Cabañeros, pero en un principio el plan para este lugar era otro totalmente diferente. A principios de los 80, se planeaba convertir esta zona, entre Ciudad Real y Toledo, en un campo de tiro destinado a las maniobras del ejército. Esta idea no gustó ni a los vecinos de los alrededores ni a los ecologistas, que defendieron con uñas y dientes la riqueza y diversidad de la fauna y flora de esta área. Fue tal la implicación que consiguieron que en 1988 fuese reconocido como Parque Nacional de Cabañeros.
Cabañeros es un lugar único, en este gran bosque mediterráneo habitan especies amenazadas y puedes encontrar fósiles con millones de años de antigüedad. Uno de sus mayores atractivos es la época de la berrea: el apareamiento de los ciervos. La llegada del otoño marca el inicio de este ciclo biológico del que se pueden oír y ver los bramidos de los machos buscando la atención de las hembras. Aparte de ciervos, otras especies como la cabra montés, el águila imperial ibérica o el buitre negro recorren las llanuras y bosques.
Además de la fauna, el parque nacional tiene un gran valor botánico y ecosistemas únicos. Se han registrado hasta 22 especies catalogadas como vulnerables o de interés especial como alcornocales, trampales, bohonales o encinares.
Recorre el entorno
El Parque Nacional de Cabañeros ofrece un sinfín de actividades con las que aprovechar al máximo la visita. Hay varias rutas de senderismo para quienes disfruten paseando entre la naturaleza y prefieran recorrerlo andando; ya sea por su cuenta o mediante visitas guiadas con expertos. Hay paseos tanto sencillos como exigentes y atraviesan paisajes impresionantes llenos de naturaleza y vida.
- Ruta de la Raña de Santiago: en esta ruta recorrerás una llanura en la que se ven perfectamente los ciervos del parque, especialmente en la temporada de berrea.
- Ruta del Boquerón del Estena: este recorrido es de los más recomendados, perfecto para conocer el bosque mediterráneo y observar formaciones geológicas antiguas.
- Ruta del Chorro y Chorrera Chica: aunque este camino es más exigente que los otros, la recompensa es inolvidable: te llevará por cascadas que son una auténtica joya visual
También está la posibilidad de realizar estas rutas en bicicleta o a caballo. Además, una de las actividades más populares es la observación de fauna, la preferida de los amantes de la fotografía.
La visita no solo se reduce al día, puedes alargarla y quedarte después de que se ponga el sol. Cabañeros ha sido reconocido como Destino Starlight, esto quiere decir que es un lugar perfecto para la observación astronómica. El Centro de Astroturismo Planetario de Alcoba, situado en el parque, organiza actividades de astroturismo; acompañado de expertos podrás disfrutar de las maravillas del espacio.
La experiencia en el Parque Nacional de Cabañeros es más que un simple paseo por el campo. Te sumergirás en un entorno natural mediterráneo y empaparás de su esencia. Es un plan perfecto para toda la familia, pero también si buscas un rato para disfrutar de la soledad y conectar con el mundo natural.
