La España vaciada es uno de los mejores lugares para ver el eclipse total de Sol: 10 pueblos de menos de 250 habitantes con algunos de los cielos más oscuros del país

El próximo miércoles 12 de agosto España vivirá un acontecimiento astronómico excepcional para el que muchísimos destinos ya se están preparando. Será el primer eclipse total de Sol visible desde la península en más de un siglo y uno de los fenómenos naturales más esperados de las últimas décadas. Hay hoteles completos con meses de antelación, miradores que esperan miles de visitantes y carreteras donde se prevé una gran afluencia. Pero hay otra forma muy distinta de vivir este acontecimiento astronómico: hacerlo desde algunos de los pueblos más pequeños de España.

Repartidos entre Soria, Guadalajara y Teruel, estos municipios apenas superan en muchos casos el centenar de habitantes y reúnen algunas de las condiciones más buscadas para disfrutar del eclipse: forman parte de la franja de totalidad, tienen muy poca contaminación lumínica, ofrecen amplios horizontes y permiten alejarse de las grandes aglomeraciones que se esperan en otros destinos. Además, como la fecha coincide prácticamente con el máximo de las Perseidas, se puede prolongar la experiencia para disfrutar de algunos de los cielos más limpios de España.

Sara Fernández García

Eso sí, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) recuerda que el éxito de la observación dependerá también de la meteorología y de escoger un lugar con el horizonte occidental despejado, ya que el Sol se encontrará muy bajo cuando alcance la fase de totalidad. No te olvides de que es imprescindible utilizar gafas homologadas para observar el eclipse durante todas sus fases parciales y consultar la previsión meteorológica en los días previos.

Diez pueblos de la España vaciada para vivir el eclipse

Beratón (Soria)

Con apenas una treintena de habitantes, Beratón es el municipio situado a mayor altitud de la provincia de Soria. Rodeado por los paisajes del Moncayo y alejado de cualquier gran núcleo urbano, ofrece un cielo especialmente limpio y una tranquilidad difícil de encontrar en otros lugares.

Borobia (Soria)

Borobia, Soria / Wikimedia Commons / Diego Delso

Borobia, con unos 220 vecinos, lleva años vinculando su nombre a la observación del cielo gracias a la calidad de su entorno y a las iniciativas astronómicas desarrolladas en la zona. El pueblo está situado dentro de la franja de totalidad y además tiene un horizonte amplio, muy baja contaminación lumínica y un paisaje de montaña ideal para quienes quieran convertir el eclipse en una escapada de varios días.

Villar del Río (Soria)

Muy cerca del límite con La Rioja, Villar del Río es una buena muestra del carácter de la Soria más despoblada. La escasa iluminación artificial y el entorno natural que rodea el municipio favorecen la observación del cielo, tanto durante el eclipse como al caer la noche.

Orea (Guadalajara)

Orea, Guadalajara / Wikimedia Commons / LucasGallego1997

A 1.500 metros de altitud, Orea es uno de los municipios mejor situados para quienes buscan aire limpio y grandes espacios abiertos. Rodeado por el Parque Natural del Alto Tajo, aquí podrás disfrutar de un paisaje de pinares donde el horizonte apenas encuentra obstáculos, lo cual es lo más recomendable para seguir la evolución del eclipse.

Griegos (Teruel)

En plena Sierra de Albarracín, Griegos apenas cuenta con 140 habitantes y destaca por la extraordinaria calidad de su cielo nocturno. Su elevada altitud (unos 1.600 metros), el reducido tráfico y la escasa contaminación lumínica lo han convertido en uno de los rincones preferidos por muchos aficionados a la astronomía.

Torralba de los Sisones (Teruel)

Torralba de los Sisones, Teruel / Wikimedia Commons / L.Vadillo

El paisaje que rodea Torralba de los Sisones, un pueblo de apenas 145 vecinos, está formado por extensas llanuras y suaves relieves que ofrecen una magnífica visibilidad del cielo. Esa amplitud será una ventaja durante el eclipse, ya que el Sol estará muy bajo cuando alcance la totalidad.

Villar del Salz (Teruel)

Con menos de 60 vecinos, Villar del Salz es uno de esos pueblos donde el silencio forma parte del paisaje. Las llanuras que lo rodean permiten disfrutar de amplios horizontes, mientras que la ausencia de grandes poblaciones cercanas favorece unas condiciones excelentes para observar el eclipse.

Pozondón (Teruel)

Pozondón, Teruel / Istock / !

Situado también en la Sierra de Albarracín, Pozondón mantiene una población muy reducida (53 vecinos) y un entorno prácticamente libre de contaminación lumínica. Los campos abiertos y la tranquilidad del municipio te permiten disfrutar del fenómeno en un ambiente muy diferente al de los grandes puntos de observación.

Jabaloyas (Teruel)

Jabaloyas ofrece uno de los paisajes más espectaculares del este peninsular. Bosques y grandes espacios abiertos conforman un escenario perfecto para contemplar el eclipse y, horas después, observar la lluvia de estrellas de las Perseidas.

Moscardón (Teruel)

Moscardón, Teruel / Istock / tonikko

Moscardón, una localidad con menos de un centenar de habitantes situada en la Sierra de Albarracín, es perfecta también por su aislamiento, la escasa iluminación artificial y la limpieza del cielo, que convierten este rincón en otra excelente alternativa para quienes quieran vivir el eclipse con calma y sin aglomeraciones.