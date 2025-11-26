Parece Versalles pero está en España: el palacio barroco que es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura del Renacimiento de Europa

En el corazón de la Península, entre montañas cuya brisa fresca se agradece en verano y bosques que han sido rincón favorable a la caza durante siglos, existe un lugar donde los jardines están salpicados de fuentes que un día parecieron mágicas. Su aire afrancesado no es casual, sino que es señal de la llegada de la dinastía borbónica a nuestro país. Solo después de entrar por sus calles tranquilas, uno descubre que está ante el Real Sitio de San Ildefonso, más conocido como La Granja.