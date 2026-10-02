España tiene uno de los lugares del mundo que Google oculta de sus mapas: está en Madrid, pero no es un palacio ni una catedral ni un cuartel militar

Resulta curioso que en la era de los algoritmos, la geolocalización y la información en tiempo real, todavía queden sitios en el mundo que consiguen mantenerse al margen de la visualización de un gigante como Google. Aunque sea solo de manera pixelada o difuminada.

Redacción Viajar

No se sabe la cantidad exacta ni hay una cifra oficial de cuántos lugares del mundo están ocultos o borrosos, pero se calcula que pueden ser cientos o incluso miles los sitios que pueden verse así por motivos técnicos, legales o por peticiones de privacidad.

Malasaña es uno de los barrios más populares de Madrid. / Istock / @jjfarquitectos

Algunos de los ejemplos más claros tienen que ver con instalaciones militares, bases de operaciones o ciertas zonas de países con restricciones. Y puede que la más famosa sea la misteriosa Área 51 de EEUU, por ser un lugar altamente sensible y vinculado históricamente a información clasificada que supuestamente tiene que ver con ovnis y otros objetos voladores no identificados.

Pero no hace falta irse tan lejos. En España, y más concretamente en Madrid, hemos localizado uno de esos lugares que están censurados en Google Street View, esa función inmersiva que fusiona Google Maps con Google Earth. No es ninguna base militar, ni siquiera un cuartel o un histórico palacete, qué va.

Se trata de un rincón ubicado en uno de los barrios más conocidos de Madrid, Malasaña, muy ligado al ocio nocturno y los locales de moda. Un portal aparentemente normal pero en el que, sin embargo, hace años tuvo lugar un trágico suceso que conmocionó al mundo de la música y la cultura madrileña del momento.

Cuál es el lugar de Madrid que no aparece en Google Maps

Por qué no aparece visible este lugar en las vistas panorámicas a nivel de calle de 360º que ofrece Google, es un misterio. Lo que no lo es tanto es lo que pasó allí a finales de los 90. Y es que, el lugar al que nos estamos refiriendo, es el número 23 de la calle Espíritu Santo.

El misterioso lugar es un portal de Malasaña. / Google Street View

Quienes pasan habitualmente por allí, ya saben que es lugar donde se encuentra un espacio de coworking, un local que comparte número con un portal. Es el portal donde la noche del 17 de noviembre de 1999 apareció muerto un conocido cantante: Enrique Urquijo, líder de la banda madrileña Los Secretos.

Casualidad o no, quien busque la dirección de la calle Espíritu Santo, 23 en Google Street View solo podrá ver una niebla difuminada, una sombra que (sin que esa sea la intención de Google) sigue recordando lo que pasó hace ya casi 30 años. Una calle que nunca será ‘La calle del olvido’, parafraseando la mítica canción de Los Secretos.