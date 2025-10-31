El mapa con los rincones más "mágicos" de España: monasterios, cuevas sagradas y construcciones abandonadas

Los Lugares Mágicos de España no son solo puntos en un mapa: son nodos de emoción, espacios de memoria y naturaleza que dialogan con su entorno. Cada enclave reconocido contará con una placa oficial, su espacio en la web nacional, presencia en guías y campañas y una red de acciones culturales y experiencias inmersivas. El objetivo: construir un nuevo relato del territorio español, donde cada lugar funcione como un puente entre la historia y el presente, entre las personas y la tierra que las acoge.