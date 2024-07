Escápate por los pueblos más bonitos de la Alcarria de Guadalajara

Habrá que aprovechar en estos pueblos más grandes para probar las comidas típicas, ya que los más pequeños algunos no tienen bar y otros abren solo a ciertas horas del día. Muy cerca de Sacedón se encuentra Cifuentes, uno de los pueblos más bellos de toda la provincia que guarda un patrimonio espectacular como sus iglesias o la judería, que aunque aparecen camuflados entre el resto de casas se distinguen a la perfección como edificios radicalmente diferentes. No ocurre lo mismo con la antigua casa de la Princesa de Éboli, que no está señalada de ningún modo.