5 escapadas perfectas para celebrar San Valentín en un entorno único

Y, al caer la noche, el Only YOU Hotel Valencia es el alojamiento perfecto para descansar y reponer fuerzas. Ubicado en el corazón de la ciudad del Turia, el hotel ofrece durante todo el mes de febrero la posibilidad de vivir una cena romántica en El Mirador de Only YOU, restaurante bistró situado en la novena planta del hotel y con las mejores vistas panorámicas de la ciudad. Su propuesta gastronómica combina tradición con vanguardia, priorizando la diversidad y la riqueza de los productos de kilómetro 0. Además, en el mes del amor se puede disfrutar de dos productos especiales por San Valentín: el cóctel Hibiskus Bloom y el delicioso postre 'From Rose, with Love', con frambuesa, chocolate blanco y rosas.