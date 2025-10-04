Escapada a Zarza la Mayor (Cáceres): dos joyas declaradas Bien de Interés Cultural te esperan
Hoy la tinta la derramo para engrandecer a dos colosas, dos bellezas y dar cuenta hasta lograr el reconocido título de Bienes de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Una, La Fuente Conceja, románica en tránsito al gótico y otra, la herreriana Iglesia Parroquial de San Andrés.
Que Zarza la Mayor goza de prestigio histórico-artístico no cabe duda. Veintitrés bienes inmuebles catalogados por la Junta de Extremadura desde 1997 bien avalan la premisa anterior.
Hoy la tinta la derramo para engrandecer a dos colosas, dos bellezas y dar cuenta hasta lograr el reconocido título de Bienes de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Una, La Fuente Conceja, románica en tránsito al gótico y otra, la herreriana Iglesia Parroquial de San Andrés.
El carácter de ambas es distinto, si bien la iglesia se constituye como un bien religioso, La Conceja, es uno de los monumentos civiles más grandilocuentes con que contamos los zarceños.
Las dos comparten la misma distinción, ya son Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Tales nombramientos no han estado exentos del paso temporal. Mejor suerte corrió La Conceja, lugar tan visitado por oriundos y extraños para quedarse perplejos de su arco central apuntado y los cuatro de medio punto laterales, que quizás, un día sujetaron su cubierta.
Corrió mejor suerte porque su proceso para llegar a ser Bien de Interés Cultural fue más rápido, 6 años, desde que se incoa el expediente por resolución de 22 de enero de 1982 de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas y publicado en BOE de 26 de marzo de 1982, hasta que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 11 de diciembre de 1987 la declare Bien de Interés Cultural en la Categoría de Monumento.
42 años después, el sueño se ha hecho realidad, la colosal Parroquial de San Andrés ya abraza a la Conceja y del brazo caminan, desde el pasado mes de junio, con el título de Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.
El carácter de ambas es distinto, si bien la iglesia se constituye como un bien religioso, La Conceja, es uno de los monumentos civiles más grandilocuentes con que contamos los zarceños.
Las dos comparten la misma distinción, ya son Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Tales nombramientos no han estado exentos del paso temporal. Mejor suerte corrió La Conceja, lugar tan visitado por oriundos y extraños para quedarse perplejos de su arco central apuntado y los cuatro de medio punto laterales, que quizás, un día sujetaron su cubierta.
Corrió mejor suerte porque su proceso para llegar a ser Bien de Interés Cultural fue más rápido, 6 años, desde que se incoa el expediente por resolución de 22 de enero de 1982 de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas y publicado en BOE de 26 de marzo de 1982, hasta que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 11 de diciembre de 1987 la declare Bien de Interés Cultural en la Categoría de Monumento.
42 años después, el sueño se ha hecho realidad, la colosal Parroquial de San Andrés ya abraza a la Conceja y del brazo caminan, desde el pasado mes de junio, con el título de Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.
Síguele la pista
Lo último