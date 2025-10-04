Escapada a Zarza la Mayor (Cáceres): dos joyas declaradas Bien de Interés Cultural te esperan

Corrió mejor suerte porque su proceso para llegar a ser Bien de Interés Cultural fue más rápido, 6 años, desde que se incoa el expediente por resolución de 22 de enero de 1982 de la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas y publicado en BOE de 26 de marzo de 1982, hasta que el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura de 11 de diciembre de 1987 la declare Bien de Interés Cultural en la Categoría de Monumento.